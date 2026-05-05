  • La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, durant una compareixença. | Marvin Arquíñigo
Laura Gómez Rodríguez
Regulació al mercat d'habitacions

Les webs de lloguer interrompen el servei després de l’anunci de Marsol sobre una regulació “sobre la taula”

Les plataformes d’habitacions queden inactives mentre el Govern analitza si cal regular aquesta activitat com a model comercial específic

Les dues plataformes digitals que recentment havien irromput al mercat per oferir habitacions de lloguer han deixat d’estar operatives aquesta matinada, en un context marcat pels dubtes del Govern sobre l’encaix legal d’aquest tipus d’activitat. Els portals, els quals havien guanyat visibilitat en plena crisi de l’habitatge, han passat a estar inactius poques hores després de les declaracions de la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol.

Aquestes plataformes havien sorgit com una alternativa davant les dificultats creixents per accedir a un pis sencer, especialment per part de treballadors, impulsant el lloguer d’habitacions com a solució cada vegada més estesa. Tot i això, la manca de claredat normativa ha obert interrogants sobre la seva viabilitat.

“No em consta que recentment s’hagin autoritzat activitats de lloguer d’habitacions” – Conxita Marsol

Marsol havia reconegut que existeixen dubtes sobre si aquesta pràctica està degudament regulada. “No em consta que recentment s’hagin autoritzat activitats de lloguer d’habitacions”, va afirmar, tot apuntant que el Govern vol analitzar si el marc legal actual és suficient o si cal desenvolupar una normativa específica.

En aquest sentit, la ministra va plantejar que el lloguer d’habitacions podria considerar-se una activitat econòmica. “Estàs fent una activitat comercial i, com a tal, hauria de tenir una regulació i autorització específica per poder-se exercir”, va indicar.

El portal d’habitacio.ad es troba actualment fora de servei. | El Periòdic

Així, el debat arriba en un moment en què aquest tipus d’oferta havia començat a estructurar-se a través de canals més formals, després d’anys en què es gestionava majoritàriament de manera informal, i amb uns preus que oscil·laven entre els 600 i els 900 euros mensuals.

Davant aquesta situació, el Govern havia assegurat que té la qüestió “sobre la taula” i que analitzarà tant la legislació vigent com models d’altres països per determinar si cal regular específicament aquest mercat. “Analitzarem la legislació i veurem si és necessari regular o no”, va concloure Marsol.

Marsol admet dubtes sobre la regulació del lloguer d’habitacions i planteja revisar si cal una normativa específica

