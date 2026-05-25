Les empreses familiars afronten el relleu generacional “improvisant” tot i l’augment de successions previstes

El relleu generacional continua sent una de les principals assignatures pendents de les empreses familiars andorranes. I és que, tot i que més de la meitat de les companyies preveuen afrontar canvis generacionals durant els pròxims cinc anys, set de cada deu encara no disposen d’un pla de successió acordat ni d’un protocol familiar formalitzat. Així ho exposa l’expert Juan Corona, considerat una de les principals figures de referència en l’àmbit de l’empresa familiar a Espanya i un dels autors de l’informe ‘Radiografia de l’Empresa Familiar Andorrana’, elaborat conjuntament amb el professor de la Universitat Oberta de Catalunya, Fernando Álvarez.
Segons Corona, doncs, aquesta situació pot portar a moltes empreses a l’obligació d’haver d’“improvisar”, així com acabar afectant tant la continuïtat del negoci com l’estabilitat familiar. En aquest sentit, l’estudi conclou que el 52,6% de les empreses familiars andorranes preveuen un relleu generacional durant els pròxims cinc anys, però que un 71% encara no tenen un pla acordat per afrontar-lo. Tanmateix, l’expert relativitza parcialment aquestes dades i recorda que “fins fa unes dècades era poc habitual planificar la successió”, motiu pel qual considera més rellevant que “el 51% de les empreses ja ho identifiquin com un objectiu prioritari”.
Ara bé, l’expert adverteix que el temps comença a jugar en contra: “És recomanable que es comenci a planificar adequadament la successió”, apunta, especialment tenint en compte que més de la meitat de les empreses ja tenen previst un canvi generacional imminent. Així, i segons el seu parer, una de les grans dificultats del relleu generacional no és tant empresarial com emocional i familiar. “Costa molt que les persones que han estat al capdavant de l’empresa es concentrin a planificar la seva retirada, especialment si encara es troben en bones condicions per liderar el projecte”, explica, tot afegint que “es tracta, essencialment, d’una qüestió familiar”.
Tornant a la qüestió de la improvisació, Corona assenyala que aquesta necessitat “acaba prioritzant els interessos a curt termini per sobre de la tradicional visió a llarg termini de l’empresa familiar”. Alhora, l’absència d’acords previs “genera un terreny propici perquè apareguin desavinences familiars”, les quals tenen un impacte directe tant sobre la família com sobre la companyia. És aquí quan apareix també un altre dels aspectes més ‘crítics’: la tercera generació, una qüestió que Corona defineix com a “molt complexa”. “Apareix el denominat consorci de cosins, on ja hi ha diferències importants de valors, formació o coneixement mutu, a més de l’increment del nombre de membres de la família”, apuntala.
Tanmateix, Corona rebutja la idea que les noves generacions hagin perdut completament l’interès per continuar els negocis familiars: “L’interès continua sent molt elevat, encara que probablement s’hagi reduït els últims anys”, tot i apuntar que factors com “l’esforç” o “el compromís” han perdut força dins la societat actual. En aquest sentit, però, l’expert remarca que el relleu generacional és avui “un repte importantíssim per a l’economia del Principat”, especialment tenint en compte el pes estructural de les empreses familiars dins el teixit econòmic andorrà.
“La continuïtat d’aquestes empreses implica mantenir les decisions al Principat, amb tot el que això suposa en termes d’ocupació, proveïdors, contribució a les finances públiques i integració social”, afirma, tot reivindicant, en línia amb aquesta qüestió, el paper que han de tenir entitats com l’Empresa Familiar Andorrana a l’hora d’acompanyar aquests processos. “Com que aquestes qüestions no solen abordar-se als estudis universitaris, són les associacions privades d’empreses familiars les que han d’assumir aquest repte”, conclou.