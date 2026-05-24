Andoflora tanca amb rècord d’afluència i consolida el nou format al Prat Gran amb gran ambient i vendes positives

La Massana ha tancat aquest diumenge una nova edició d’Andoflora amb un balanç molt positiu, tant per l’afluència de visitants com pel nivell de vendes i la consolidació del nou format al parc del Prat Gran. Durant tot el cap de setmana, el pulmó verd de la parròquia s’ha convertit en un gran espai de trobada, convivència i celebració al voltant de la flor, la planta, la sostenibilitat i la natura.
La coordinadora d’Andoflora, Isabel Rodrigo, ha remarcat que “s’ha creat una autèntica comunitat de la flor i la planta”, destacant que aquest era precisament un dels objectius del nou plantejament de la mostra. D’una banda, els professionals del sector de la floristeria, la jardineria i altres productes relacionats amb les plantes coincideixen durant tres dies en un mateix espai; d’altra banda, el nou emplaçament, al parc del Prat Gran, potencia que el públic no només vingui a comprar, sinó també a compartir experiències, participar en activitats, escoltar concerts o simplement gaudir de llargues estones en un ambient relaxat i familiar.
Els paradistes també han fet una valoració molt positiva de l’edició, tant pel volum de vendes com per la promoció dels seus establiments. Alguns expositors, fins i tot, han hagut de reposar producte diverses vegades al llarg del cap de setmana davant la gran demanda. D’altra banda, moltes famílies de la Massana han passat a recollir el seu gerani i a comprar altres plantes de temporada, en una mostra que continua mantenint l’essència de sempre, però ampliant la part més lúdica i convivencial. L’afluència de públic ha estat constant durant els tres dies, amb una combinació de visitants del país i turistes.
Tot i coincidir amb un pont festiu, l’organització destaca l’increment substancial de visitants i el gran ambient viscut durant tot el cap de setmana. Les novetats incorporades enguany han tingut una molt bona acollida, des de la instal·lació tecnològica sensorial Echoes Espai Experièncial Andbank fins al jardí lumínic de les Fontetes, promocional per Andbank o els tallers d’etnobotànica.
D’altra banda, Andoflora ha comptat de nou amb la participació de les actuacions de les entitats culturals de la parròquia, com l’Esbart Valls del Nord, la Grossband, l’Andorra Gospel Cor o l’Escola de Música. També ha tingut un gran èxit la primera festa nocturna a les Fontetes, amb un concert de la banda massanenca d’Old School.
Un dels moments més motius del cap de setmana es va viure durant aquest concert, en que el grup va convidar a la cònsol major, Eva Sansa, a pujar a l’escenari per cantar i tocar amb la guitarra el tema ‘Camins‘. Isabel Rodrigo explica que “va ser un moment molt emocionant, una autèntica sorpresa que va encantar a la gent. De fet, tothom va cantar amb la cònsol. Això dona caliu i humanitat. Està molt bé que els polítics no només estiguin presents als actes sinó que els visquin”. El festival s’ha tancat aquesta tarda, amb el lliurament de premis del concurs Urban Sketching, organitzat un any més per la Capsa, Espai de Creació.