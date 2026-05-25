Detingut a la frontera del riu Runer amb més de 15 grams de cristall amagats dins d’un autobús de línia regular

La Policia ha detingut la matinada d’aquest dilluns un home de 41 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública després de ser interceptat a la frontera del riu Runer amb 15,4 grams de cristall. L’arrest s’ha produït durant un control rutinari efectuat a un autobús de línia regular que accedia al Principat.
En el transcurs de la inspecció, els agents han localitzat dos embolcalls amb la substància estupefaent entre les pertinences del passatger, motiu pel qual s’ha procedit a la seva detenció immediata. La intervenció s’emmarca dins dels dispositius habituals de control fronterer que el cos policial desplega per prevenir l’entrada de substàncies il·legals al país.
La víctima de l’agressió registrada a la capital ha requerit assistència hospitalària després de l’incident de la matinada divendres
D’altra banda, la Policia també ha informat de la detenció d’un home de 27 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per haver agredit una altra persona durant el cap de setmana. Els fets han tingut lloc la matinada de divendres a l’exterior d’un local d’oci nocturn de la capital.
Segons ha detallat el cos policial, l’agressió ha obligat a traslladar la víctima a l’hospital perquè pogués rebre assistència mèdica a conseqüència de les lesions patides. La investigació dels fets continua oberta per aclarir les circumstàncies exactes de l’incident.