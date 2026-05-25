El repte de no perdre el teixit empresarial andorrà

El relleu generacional continua sent una de les grans fragilitats silencioses del teixit empresarial andorrà. Molts negocis familiars encara són productius, sostenibles i profundament arrelats al país, però es troben atrapats entre la manca de planificació i una realitat social que evoluciona més ràpid que les estructures tradicionals. Les iniciatives impulsades apunten en la bona direcció, però encara queda el dubte de si arribaran a temps i amb prou garanties per evitar que empreses viables acabin desapareixent per manca de continuïtat.
Andorra necessita protegir el que funciona sense quedar ancorada en el passat. Preservar empreses familiars no és només una qüestió econòmica, sinó també de país, ocupació i cohesió social. Tanmateix, algunes polítiques implementades fins ara semblen excessivament burocràtiques o poc adaptades a la realitat dels petits empresaris, que sovint necessiten més acompanyament pràctic que discursos institucionals. El futur del Principat passa per créixer, modernitzar-se i adaptar-se, però sense renunciar a les arrels que han sostingut durant dècades bona part de l’estat del benestar.