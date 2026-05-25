El Tomb Lauredià tornarà el 6 de juny amb tres recorreguts populars adaptats a totes les edats i nivells

El Comú de Sant Julià de Lòria celebrarà el pròxim 6 de juny una nova edició del Tomb Lauredià, una caminada popular no competitiva oberta a tots els públics que combinarà esport, natura i convivència. L’esdeveniment comptarà amb tres recorreguts adaptats a diferents nivells físics i edats, tots amb sortida i arribada a la plaça de la Germandat, espai que centralitzarà l’activitat de la jornada. A més, l’organització habilitarà un servei de guarda-roba perquè els participants puguin deixar-hi material o roba durant la caminada.
El circuit llarg tindrà 14 quilòmetres i un desnivell positiu acumulat de 1.035 metres. La sortida està prevista a les 08.00 hores i el recorregut passarà per punts com el Coll de Jou, Rocafort, Aixovall, el camí de Nagol, Sant Serni de Nagol, Aixirivall i Sant Romà d’Auvinyà abans de retornar a la plaça de la Germandat. Durant el trajecte hi haurà controls de pas i diferents punts d’avituallament.
Pel que fa al circuit mitjà, serà de 9 quilòmetres i 735 metres de desnivell positiu acumulat, amb inici a les 09.00 hores. L’itinerari recorrerà el Coll de Jou, el camí de Rocafort, Aixovall i Sant Serni de Nagol abans de tornar pel camí de la Solana. La proposta més accessible serà el circuit curt, especialment pensat per a famílies i participants que prefereixin un recorregut menys exigent. Aquesta ruta tindrà 4 quilòmetres i 325 metres de desnivell positiu acumulat, amb sortida prevista a les 10.00 hores.
Les inscripcions ja estan obertes a través del web visitsantjulia.com amb un cost de 10 euros. El preu inclou el dorsal, una samarreta commemorativa per a les primeres 250 persones inscrites —segons disponibilitat de talles— i una arrossada popular amb beguda prevista a partir de les 13.30 hores davant de la plaça de la Germandat. Durant la jornada també hi haurà animació infantil.
Els menors d’edat que vulguin participar hauran de presentar una autorització parental, disponible al formulari d’inscripció, en el moment de recollir els dorsals. El Tomb Lauredià compta amb la col·laboració de LAUesport i la Colla Laurediana i es consolida com una activitat esportiva i participativa vinculada a l’entorn natural de la parròquia.