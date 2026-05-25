La maniobra de la CASS per mobilitzar més de 89.000 electors en uns comicis marcats per la baixa participació

A poc més de 20 dies per a les eleccions per renovar parcialment el Consell d’Administració de la CASS, la parapública ja ha definit el dispositiu electoral per als comicis del pròxim 17 de juny, que tindran com a principal novetat la possibilitat de votar als comuns mitjançant el sistema de vot per dipòsit itinerant. La convocatòria compta amb un cens electoral de 89.358 persones i busca incentivar la participació en uns comicis tradicionalment marcats per una baixa afluència.
La jornada electoral es desenvoluparà entre les 8.00 i les 21.00 hores a la seu de la CASS. Les persones assalariades i assimilades votaran a la planta baixa, les persones empresàries i treballadors per compte propi ho faran a la cinquena planta i el col·lectiu de pensionistes votarà a la sisena planta. El president del Consell d’Administració de la CASS, Marc Galabert, ha remarcat, durant la presentació oficial de les candidatures per al Consell Administratiu, que “són les eleccions més multitudinàries a nivell de cens electoral del país” i ha recordat que “no cal ser andorrà per participar a les eleccions” ni tampoc “ser treballador fixe”.
El vot per dipòsit als comuns es farà de manera itinerant entre el 8 i el 16 de juny. El calendari començarà a Ordino el 8 de juny; continuarà a Encamp i al Pas de la Casa el 9 de juny; a Canillo el 10 de juny; a la Massana l’11 de juny; a Andorra la Vella el 12 de juny; a Sant Julià de Lòria el 15 de juny, i finalitzarà a Escaldes-Engordany el 16 de juny. En tots els casos, l’horari serà de 8.00 a 14.45 hores, excepte l’últim dia a Escaldes-Engordany, quan el servei tancarà a les 13.00 hores.
El vot itinerant a totes les parròquies busca incrementar una participació històricament baixa en les eleccions de la parapública
Sobre aquesta novetat, Galabert ha explicat que “vam valorar poder fer un vot per dipòsit itinerant als comuns un dia a cada comú” amb l’objectiu de “garantir el dret dels diferents col·lectius a expressar la seva votació”. També ha detallat que “hi haurà al voltant de quatre o cinc persones per comú” encarregades del dispositiu electoral i del funcionament dels punts habilitats.
Cal recordar que els comicis serviran per escollir quatre representants dels tres col·legis electorals que formen part del sistema de representació de la CASS: persones assalariades i assimilades, persones pensionistes i persones empresàries o que desenvolupen una activitat per compte propi. En total, s’han validat quinze candidatures.
El col·legi de persones assalariades i assimilades concentra el nombre més elevat de candidatures, amb set llistes encapçalades per Miquel Ángel Adran Garcia, Mercè Avellanet Viladomat, Anna Maria Carrion Tor, Maria Neus Cervera Palleja, Salustia Chato Cipres, Montserrat Martinez Vecina i Ramon Pedrosa Parra.
Pel que fa al col·legi de persones pensionistes, s’hi han presentat cinc candidatures liderades per Ignasi Arbusa Gusi, Pere Canturri Campos, José Garcia Nebot, Florenci Pla Altisent i Lluís Ramon Samper Pascual. Mentre que el col·legi de persones empresàries i treballadors per compte propi comptarà amb tres candidatures, encapçalades per Daniel Armengol Bosch, Manuel Carranza Ferrer i Alejandro Llige Puig.
Segons les dades del cens electoral, el grup més nombrós és el de persones assalariades i assimilades, amb 47.055 electors. El col·lectiu de persones empresàries i treballadors per compte propi suma 21.755 persones, mentre que el cens de pensionistes arriba als 20.548 votants, fins a un total de 89.358 electors.
“Una mateixa persona física pot votar en diferents col·legis electorals d’acord amb les seves condicions” – Marc Galabert
Galabert ha destacat que els comicis també permeten la participació de treballadors eventuals i ha assenyalat que “una mateixa persona física pot votar en diferents col·legis electorals d’acord amb les seves condicions”. En aquest sentit, ha exemplificat que una persona pot participar com a assalariada i, al mateix temps, votar en altres col·legis si exerceix una activitat per compte propi o és pensionista. Segons ha apuntat, aquesta situació fa que el procés electoral arribi “al voltant d’unes 90.000 persones” en unes eleccions que “interpel·len” el conjunt de la ciutadania vinculada al sistema.
La convocatòria arriba marcada per la voluntat d’incrementar la participació en uns comicis que històricament han registrat xifres molt reduïdes. En les darreres eleccions, celebrades el 2022, la participació va situar-se prop del 3% del cens, mentre que el màxim registrat es remunta al 2018, quan es va assolir el 5%.
En aquest context, la CASS confia que la descentralització parcial del vot i les mesures d’accessibilitat previstes contribueixin a incentivar la implicació ciutadana en unes eleccions vinculades al futur del sistema de pensions i de la seguretat social del país.