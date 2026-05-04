Marsol admet dubtes sobre la regulació del lloguer d’habitacions i planteja revisar si cal una normativa específica

“No em consta que recentment s’hagin autoritzat activitats de lloguer d’habitacions”. Amb aquesta afirmació, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha evidenciat els dubtes existents sobre la regulació d’aquesta pràctica, tot i admetre que podria haver-n’hi d’autoritzades de fa temps. En aquest sentit, ha defensat la necessitat d’analitzar si l’actual marc legal és suficient o si cal una regulació específica, destacant que es revisarà la legislació vigent i també la que s’aplica en altres països, especialment en ciutats on aquesta pràctica és habitual.
“Vull saber exactament si està regulat suficientment o si ho hem de regular més”, ha indicat, tot afegint que es tracta d’un tema que el Govern té “sobre la taula”. Des del seu punt de vista, el lloguer d’habitacions podria assimilar-se a una activitat econòmica similar a la d’una pensió. Marsol ha apuntat que, en aquests casos, caldria disposar d’una autorització específica, ja que “estàs fent una activitat comercial”. En aquest sentit, ha recordat que aquest tipus d’activitat ha estat tradicionalment vinculada a permisos concrets dins del sector.
“Estàs fent una activitat comercial i, com a tal, hauria de tenir una regulació i autorització específica per poder-se exercir”
Aquest debat coincideix amb la irrupció de les plataformes Habitacio.ad i Habitacions.ad, la qual posa de manifest el creixement d’aquest mercat en un context de dificultats d’accés a l’habitatge. La iniciativa neix amb la voluntat d’ordenar una oferta que fins ara es gestionava majoritàriament a través de canals informals, amb poca transparència i informació dispersa. En aquest escenari, compartir pis s’ha convertit en molts casos en una necessitat estructural, amb preus d’habitacions que oscil·len entre els 600 i els 900 euros mensuals.
Finalment, la ministra ha assenyalat que el Govern durà a terme una anàlisi detallada per determinar quin encaix legal té aquesta pràctica i si cal impulsar canvis normatius. Segons ha explicat, es compararà la situació amb altres models i es valorarà si cal establir noves condicions o si l’activitat ja està regulada adequadament. “Analitzarem la legislació i veurem si és necessari regular o no”, ha conclòs.