Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El debat coincideix amb la irrupció de plataformes com Habitacio.ad, les quals evidencien aquest creixement. | Marvin Arquíñigo
Elena Hernández Molina
Un nou model de mercat

Marsol admet dubtes sobre la regulació del lloguer d’habitacions i planteja revisar si cal una normativa específica

La ministra afirma que “no em consta que s’hagin autoritzat activitats de lloguer” i aposta per analitzar si es requereix una regulació pròpia

“No em consta que recentment s’hagin autoritzat activitats de lloguer d’habitacions”. Amb aquesta afirmació, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha evidenciat els dubtes existents sobre la regulació d’aquesta pràctica, tot i admetre que podria haver-n’hi d’autoritzades de fa temps. En aquest sentit, ha defensat la necessitat d’analitzar si l’actual marc legal és suficient o si cal una regulació específica, destacant que es revisarà la legislació vigent i també la que s’aplica en altres països, especialment en ciutats on aquesta pràctica és habitual.

“Vull saber exactament si està regulat suficientment o si ho hem de regular més”, ha indicat, tot afegint que es tracta d’un tema que el Govern té “sobre la taula”. Des del seu punt de vista, el lloguer d’habitacions podria assimilar-se a una activitat econòmica similar a la d’una pensió. Marsol ha apuntat que, en aquests casos, caldria disposar d’una autorització específica, ja que “estàs fent una activitat comercial”. En aquest sentit, ha recordat que aquest tipus d’activitat ha estat tradicionalment vinculada a permisos concrets dins del sector.

“Estàs fent una activitat comercial i, com a tal, hauria de tenir una regulació i autorització específica per poder-se exercir”

Aquest debat coincideix amb la irrupció de les plataformes Habitacio.ad i Habitacions.ad, la qual posa de manifest el creixement d’aquest mercat en un context de dificultats d’accés a l’habitatge. La iniciativa neix amb la voluntat d’ordenar una oferta que fins ara es gestionava majoritàriament a través de canals informals, amb poca transparència i informació dispersa. En aquest escenari, compartir pis s’ha convertit en molts casos en una necessitat estructural, amb preus d’habitacions que oscil·len entre els 600 i els 900 euros mensuals.

Finalment, la ministra ha assenyalat que el Govern durà a terme una anàlisi detallada per determinar quin encaix legal té aquesta pràctica i si cal impulsar canvis normatius. Segons ha explicat, es compararà la situació amb altres models i es valorarà si cal establir noves condicions o si l’activitat ja està regulada adequadament. “Analitzarem la legislació i veurem si és necessari regular o no”, ha conclòs.

Una nova plataforma irromp dins d’un mercat que funciona de manera “massa improvisada” en la cerca d’habitacions

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
La proposta de llei de descongelació dels lloguers “pot tenir escletxes”, admet Marsol, però defensa el contingut
Marsol situa en més de 2.500 les societats inactives i defensa el projecte de llei per depurar el registre mercantil
La Policia deté un turista de 48 anys que presumptament volia atemptar contra Macron durant la seva visita al Principat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
[Amb vídeo]: Una fumera al Tarter alerta els veïns, tot i que els Bombers asseguren que és una crema controlada
  • Societat
El Servei Meteorològic activa l’avís groc per tempestes amb activitat elèctrica i descens tèrmic aquesta tarda
  • Societat, Successos
Detingut un conductor amb més de 3,3 d’alcoholèmia després de provocar un accident amb danys materials i fugir
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
La Fira de Primavera laurediana supera els 15.000 euros de pressupost i s’allarga fins als tres dies a la plaça Germandat
  • Cultura, Parròquies
Un centenar de persones celebren Sant Jaume dels Cortals en una jornada marcada pel bon temps i ambient festiu
  • Parròquies, Política
Ordino aprova la modificació del POUP i afronta la darrera fase de recursos amb una desena de casos totals a la Batllia
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu