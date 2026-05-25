Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Un moment en què s'han ballat sardanes davant de l'ermita. | ANA / D.M
Agències
Tradició i cultura popular

Sant Romà de Vila torna a reunir Encamp en una diada de “retrobament” al voltant de la cultura popular

Sans celebra la participació a l’aplec de Segona Pasqua i anuncia el retorn dels tallers de sardanes després que “l’any passat funcionessin molt bé”

Encamp ha celebrat aquest dilluns una nova edició de la diada de Sant Romà de Vila, una cita tradicional de Segona Pasqua que ha tornat a reunir veïns i participants en un ambient marcat per la convivència, la cultura popular i el retrobament. La jornada, celebrada com és habitual a l’entorn de l’ermita, ha inclòs la missa tradicional, un aperitiu popular i una ballada de sardanes amb la participació de l’agrupació sardanista d’Andorra la Vella, fidel a la trobada any rere any.

El conseller de Cultura, Infància i Joventut del Comú d’Encamp, Joan Sans, ha celebrat la bona afluència de públic i ha remarcat el valor simbòlic de la diada com a espai de cohesió social. «Com cada aplec de Sant Romà de Vila, hi ha força gent i estem satisfets perquè és un moment de trobada, sempre per la Segona Pasqua, per retrobar-nos aquí», ha afirmat. En aquest sentit, Sans ha destacat que el format es manté fidel a la tradició, amb «aquest petit aperitiu per després de la missa i una estona per compartir les sardanes».

«Com cada aplec de Sant Romà de Vila, hi ha força gent i estem satisfets perquè és un moment de trobada, sempre per la Segona Pasqua, per retrobar-nos aquí» – Joan Sans

La jornada ha servit també per anunciar el retorn dels tallers de sardanes a la parròquia, previstos per a la primera setmana de juny. Segons ha explicat el conseller, la iniciativa repetirà després de la bona resposta obtinguda l’any passat, quan es van organitzar vuit sessions amb participació de públic de totes les edats. «Els tallers van funcionar molt bé i hi havia gent de totes les edats», ha assenyalat Sans, tot avançant que el comú encara està definint la ubicació d’aquesta nova edició, que es durà a terme conjuntament amb la Federació Sardanista.

Els tallers, que habitualment reuneixen una vintena de participants, formen part de l’aposta del comú per mantenir viva la cultura popular i fomentar la participació activa de la ciutadania en les tradicions del país, aprofitant espais festius com la Diada de Sant Romà per reforçar-ne la transmissió entre generacions. A l’acte també han assistit cares reconeixibles del comú encampadà com la cònsol major de la parròquia, Laura Mas, o el cònsol menor, Xavier Fernández.

La 43a OTSO Travessa d’Encamp reforça l’aposta per «desestacionalitzar» la parròquia amb prop de 1.400 inscrits

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
El Tomb Lauredià tornarà el 6 de juny amb tres recorreguts populars adaptats a totes les edats i nivells
Andoflora tanca amb rècord d’afluència i consolida el nou format al Prat Gran amb gran ambient i vendes positives
La 43a OTSO Travessa d’Encamp reforça l’aposta per «desestacionalitzar» la parròquia amb prop de 1.400 inscrits

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Parròquies, Societat
El Tomb Lauredià tornarà el 6 de juny amb tres recorreguts populars adaptats a totes les edats i nivells
  • Parròquies
Andoflora tanca amb rècord d’afluència i consolida el nou format al Prat Gran amb gran ambient i vendes positives
  • Parròquies
La 43a OTSO Travessa d’Encamp reforça l’aposta per «desestacionalitzar» la parròquia amb prop de 1.400 inscrits
Entrevistes culturals
Ingrid Miralles
Guanyadora del Premi de Memòria Històrica de l’Ull Nu
Pere Moles
Organitzador del ‘World Press Photo’
Hèctor Mas i Marc Camardons
Codirectors del Festival Ull Nu

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu