  El Valira d'Orient pel seu pas a Escaldes-Engordany.
Desgel intens als rius andorrans

El desgel de la neu acumulada impulsa els cabals dels rius per sobre de la mitjana habitual de l’última dècada

Les reserves de neu acumulades durant aquest hivern apunten a un maig amb cabals especialment elevats als cursos fluvials del país

La fosa progressiva de la neu acumulada a les muntanyes ja es comença a reflectir en els rius andorrans. Aquest mes d’abril, el cabal registrat a l’estació de Borda de Sabater ha arribat als 17 metres cúbics per segon, una xifra clarament superior a la mitjana dels mesos d’abril de l’última dècada, situada al voltant dels 10 metres cúbics per segon.

L’increment també és notable si es compara amb el mateix període de l’any passat. Durant l’abril del 2025, el cabal registrat en aquest punt va ser de 12 metres cúbics per segon, cinc menys que enguany. Tot plegat, malgrat que aquest abril no ha destacat especialment per les precipitacions.

Segons les dades recollides a l’Estació Central de FEDA, aquest abril del 2026 s’han acumulat 60,2 mil·límetres de precipitació. La xifra és lleugerament inferior als 62,6 mil·límetres registrats el 2025 i queda lluny dels 91,7 mil·límetres assolits durant el mateix període del 2024. Històricament, el maig és el mes en què els rius del país presenten els cabals més elevats a conseqüència directa del desgel. Entre el 2016 i el 2025, la mitjana del cabal durant aquest mes se situa en els 18 metres cúbics per segon.

Les reserves de neu acumulades aquest hivern fan preveure que els registres d’aquest maig podrien superar els valors habituals del període de referència. Actualment, encara es mantenen gruixos importants de neu a les zones de muntanya. D’acord amb el butlletí mensual de seguiment del recurs hídric del Principat d’Andorra, les reserves nivals presentaven a 30 d’abril un gruix mitjà d’1,97 metres, una dada que reforça la previsió d’un augment sostingut dels cabals durant les pròximes setmanes.

Els cabals dels rius superen la mitjana de l’última dècada gràcies a les precipitacions i obliden la sequera

