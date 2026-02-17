Ensenyat defensa que la Comissió de Festes ja ha fet la feina de contextualitzar unes imatges “dures” del Carnestoltes

El síndic general, Carles Ensenyat, ha considerat que la Comissió de Festes d’Encamp ja ha contextualitzat unes imatges “dures” que necessitaven explicació per evitar interpretacions ofensives, arran de la polèmica generada per la penjada del Carnestoltes amb una estrella de David a la cara. La representació ha provocat el malestar de la Comunitat Jueva d’Andorra, que ha expressat queixa pública per uns fets que han aixecat controvèrsia.
Ensenyat ha explicat que, en un primer moment, les institucions han rebut nombroses queixes. “Ens van arribar moltes queixes de la Comunitat Jueva i les vam traslladar al Comú i a la Comissió de Festes”, ha afirmat. Segons ha detallat, tant el Govern com el Consell General han fet arribar aquest neguit als organitzadors perquè es pogués donar una resposta.
“Puc entendre i empatitzo amb aquest enuig inicial, perquè eren imatges que es podien interpretar molt dures i fortes” – Carles Ensenyat
El síndic ha assegurat que entén la reacció inicial. “Puc entendre i empatitzo amb aquest enuig”, ha manifestat, tot reconeixent que la imatge “semblava un atac contra el poble d’Israel, contra la fe jueva i contra la Comunitat Jueva d’Andorra”. En aquest sentit, ha admès que es tractava d’unes imatges que “es podien interpretar molt dures i fortes” si no s’acompanyaven del context necessari.
Precisament, ha defensat que aquest context és el que ha aportat la Comissió de Festes en el seu comunicat posterior. “Hi mancava molt context”, ha remarcat, tot indicant que l’organització ha explicat que “en cap cas hi havia una voluntat antisemita”, sinó que es tractava de la sàtira d’un polític concret, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. Ensenyat ha recordat que des del 2003 el rei Carnestoltes ha representat figures diverses, des de càrrecs institucionals andorrans fins a líders internacionals, i que “aquesta vegada ha sigut Benjamin Netanyahu”.
“La Comissió de Festes ja ha fet la feina de donar context i de demanar disculpes si algú s’ha sentit ofès” – Carles Ensenyat
El síndic ha subratllat que en el comunicat s’hi inclouen disculpes “per la possible ofensa o el possible dany causat” i ha considerat que aquestes explicacions “són suficients” perquè deixen clar que no hi havia voluntat de fer mal ni de pertorbar la Comunitat Jueva o el poble d’Israel. Amb tot, ha admès que, fora del context cultural andorrà, les imatges “són difícils de contextualitzar” i que cal fer un esforç pedagògic per explicar-les.
Finalment, Ensenyat ha defensat el caràcter acollidor i multicultural del país. Ha convidat les autoritats israelianes i les comunitats jueves d’altres indrets a conèixer Andorra i la seva història, marcada per l’acollida de persones refugiades durant la Segona Guerra Mundial. “A Andorra no hi ha antisemitisme, al contrari, és un poble orgullós de les seves arrels multiculturals”, ha conclòs, tot reiterant que la Comissió de Festes “ja ha fet la feina de donar context i demanar disculpes si algú s’ha sentit ofès”.