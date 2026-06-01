La Festa del Poble d’Encamp aposta per una programació liderada per Suu, Triquell, Buhos i ‘This is Michael’

La Festa del Poble d’Encamp tornarà del 19 al 23 de juny amb una programació que combinarà concerts, activitats culturals, gastronomia, esports i propostes familiars en diversos espais de la parròquia. Entre els principals atractius d’aquesta edició destaquen les actuacions de Suu, Triquell i Buhos, així com l’espectacle internacional ‘This is Michael’, protagonitzat per Lenny Jay i considerat per la família de Michael Jackson com “el millor tribut a Michael Jackson” de l’actualitat.
El conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha definit la proposta com “una programació molt potent” que combina activitats tradicionals amb iniciatives pensades per a totes les edats. Segons ha explicat, l’objectiu és “dinamitzar els espais més emblemàtics del poble i omplir-los de vida amb activitats intergeneracionals els cinc dies”. Sans també ha destacat el cartell d’enguany, creat per l’il·lustrador Jordi Planellas, perquè “transmet frescor, convida a l’estiu i recull l’essència de tots els elements que es podran descobrir durant els dies de festa”.
El programa arrencarà el 19 de juny amb una nova edició del ‘Mulla’t de Festa’, una cercavila pels carrers d’Encamp que culminarà amb el tradicional sopar popular. El representant de la Comissió de Festes d’Encamp, Martí Ubach, ha avançat que la tercera edició de l’activitat comptarà amb una ambientació brasilera, un element que “li dona un punt més i diferent i més divertit per a tots els participants”. La jornada es completarà amb els concerts de Suu i Triquell i les sessions dels DJ Joan Casu, K-ZU i Tunyiix & Cassany.
L’endemà, la programació inclourà jocs d’aigua, el torneig de pàdel, l’Encamp de Gresca, una vermutada popular, una arrossada a la plaça dels Arínsols i l’Interparroquial de joves. La nit culminarà amb les actuacions de La Gran Bandida, l’espectacle ‘This is Michael’ i una sessió musical amb DJ Toni Peret. La música tornarà a ser protagonista el diumenge amb el concert de Buhos, i durant la jornada també hi haurà activitats esportives, una exhibició de Crash Car, una ballada de sardanes i el Concert de Primavera de la Coral Sant Miquel d’Encamp.
La programació continuarà el dilluns amb el concurs de botifarra, el tradicional partit de vòlei de solters contra casats i una nova edició de la Festapa, la qual reunirà una quinzena d’establiments de la parròquia a la plaça dels Arínsols. El conseller de Finances, Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha destacat que la proposta comptarà amb quinze participants i ha assegurat que “serà un èxit”. A més, els assistents que completin el passaport de l’activitat amb deu segells participaran en el sorteig d’un menú en un dels establiments adherits.
La Festa del Poble es tancarà el 23 de juny amb la Revetlla de Sant Joan, la qual inclourà una exhibició de la colla de diables de Sants, la roda de falles dels Fallaires d’Encamp i el concert de Band The Cool. El calendari continuarà amb la Festa Major del Pas de la Casa, prevista del 27 al 29 de juny. El programa inclourà inflables aquàtics, espectacles infantils, propostes gastronòmiques, la participació dels Castellers d’Andorra, una festa de l’escuma i diverses actuacions musicals, amb els grups Campikipugui i Freyjà com a principals reclams.