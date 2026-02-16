L’Associació Cultural Israelita mostra malestar per un dels esquetxos representats al Carnaval d’Encamp

La Comissió de Festes d’Encamp ha llançat un comunicat arran del malestar mostrat per part de Comunitat Jueva d’Andorra per un dels esquetxos representats durant la festa de Carnaval. En aquest, es feia ús de la figura del rei Carnestoltes per al·ludir a la situació bèl·lica entre Israel i Palestina i a la figura del president israelià, Benjamin Netanyahu. Des de la comissió s’ha volgut aclarir que, com en moltes altres ocasions, “s’ha realitzat una crítica a una situació política i a un polític mitjançant la sàtira, en el context propi del Carnaval”.
“Tant la Comissió de Festes com tots els participants en la representació volen expressar el seu màxim respecte envers qualsevol religió, poble, nació o Estat del món” – Comissió de Festes d’Encamp
En l’escrit, han volgut recordar que, tradicionalment, en aquesta celebració s’han utilitzat representacions simbòliques, com la penjada, per posar en relleu diverses situacions polítiques existents al món, sempre en un marc de representació teatral i de ficció. Així mateix, “en cap cas la crítica realitzada durant l’actuació anava dirigida a cap religió ni, molt menys, a cap poble”. “Tant la Comissió de Festes com tots els participants en la representació volen expressar el seu màxim respecte envers qualsevol religió, poble, nació o Estat del món”, han afegit.
En darrer lloc, han assegurat que la voluntat en cap moment ha estat ofendre, tot lamentant que la representació hagi pogut ser interpretada en aquest sentit, “ja que en cap cas aquesta era la voluntat”. De fet, així ho han expressat avui públicament en la representació teatral. “Així mateix, les fotografies a les quals es fa al·lusió formen part exclusivament de la representació teatral i no representen cap posicionament institucional”, han clos.