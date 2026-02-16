Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Una de les actuacions del Carnaval d'Encamp. | ANA / M.R.
El Periòdic d'Andorra
Indignació per l’ús de simbologia

L’Associació Cultural Israelita mostra malestar per un dels esquetxos representats al Carnaval d’Encamp

Des de la Comissió de Festes es diu que "en cap cas la crítica realitzada durant l'actuació anava dirigida a cap religió ni, molt menys, a cap poble"

La Comissió de Festes d’Encamp ha llançat un comunicat arran del malestar mostrat per part de Comunitat Jueva d’Andorra per un dels esquetxos representats durant la festa de Carnaval. En aquest, es feia ús de la figura del rei Carnestoltes per al·ludir a la situació bèl·lica entre Israel i Palestina i a la figura del president israelià, Benjamin Netanyahu. Des de la comissió s’ha volgut aclarir que, com en moltes altres ocasions, “s’ha realitzat una crítica a una situació política i a un polític mitjançant la sàtira, en el context propi del Carnaval”.

“Tant la Comissió de Festes com tots els participants en la representació volen expressar el seu màxim respecte envers qualsevol religió, poble, nació o Estat del món” – Comissió de Festes d’Encamp

En l’escrit, han volgut recordar que, tradicionalment, en aquesta celebració s’han utilitzat representacions simbòliques, com la penjada, per posar en relleu diverses situacions polítiques existents al món, sempre en un marc de representació teatral i de ficció. Així mateix, “en cap cas la crítica realitzada durant l’actuació anava dirigida a cap religió ni, molt menys, a cap poble”. “Tant la Comissió de Festes com tots els participants en la representació volen expressar el seu màxim respecte envers qualsevol religió, poble, nació o Estat del món”, han afegit.

En darrer lloc, han assegurat que la voluntat en cap moment ha estat ofendre, tot lamentant que la representació hagi pogut ser interpretada en aquest sentit, “ja que en cap cas aquesta era la voluntat”. De fet, així ho han expressat avui públicament en la representació teatral. “Així mateix, les fotografies a les quals es fa al·lusió formen part exclusivament de la representació teatral i no representen cap posicionament institucional”, han clos.

La comunitat jueva assegura que el text del Comú és “insuficient” i veu “denunciables” els fets: “És l’estrella de David”

Llegir
Participants durant la representació satírica del Carnaval d’Encamp, amb al·lusions al context polític internacional, davant la mirada del públic. | Comissió de Festes d’Encamp
Un dels moments de l’actuació, amb el persontatge de Javier Milei (president de l’Argentina) interpretant el seu paper sobre la catifa vermella instal·lada al centre de la parròquia. | Comissió de Festes d’Encamp
Un instant de l’esquetx representat en el marc de la celebració del Carnestoltes. | Comissió de Festes d’Encamp
Els persontatges de Milei i Abascal amb el públic de fons en una jornada marcada per la sàtira i la participació ciutadana. | Comissió de Festes d’Encamp
