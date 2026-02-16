La comunitat jueva assegura que el text del Comú és “insuficient” i veu “denunciables” els fets: “És l’estrella de David”

La comunitat jueva d’Andorra ha reclamat unes disculpes públiques “com es mereixen” pels fets ocorreguts durant la celebració del Carnaval d’Encamp i ha advertit que el comunicat emès pel Comú no és, al seu parer, una excusa suficient. El president de l’Associació Cultural Israelita de les Valls d’Andorra (ACIV), Isaac Benchluch, ha insistit que el que esperen és un reconeixement clar de l’error. “Això és el que es mereix unes disculpes públiques: ‘Ho sento, ens hem equivocat’”, ha afirmat, tot afegint que el text publicat “no és una excusa”.
Preguntat per la possibilitat d’interposar una denúncia formal, Benchluch ha assegurat que no ho pot confirmar, però ha deixat clar que considera els fets “totalment denunciables”. “No som una comunitat que busqui la polèmica”, ha dit, “però hi ha coses que no es poden permetre”.
“No és la paròdia, és el fet de penjar un ninot amb l’estrella de David que representa el nostre poble i la nostra història” – Isaac Benchluch
El president de l’ACIV ha volgut aclarir que la indignació no ha estat per la sàtira política sobre el conflicte entre Israel i Palestina ni per la figura del primer ministre israelià. “Fer una paròdia d’una persona o d’una política ho puc entendre”, ha explicat. El que ha molestat, segons ha remarcat, és la penjada d’un ninot amb l’estrella de David. “Representa el nostre poble, la nostra història. Això és indignant”, ha sentenciat, qualificant el fet d’“apologia a l’antisemitisme” i d’“inadmissible”.
Els fets han tingut lloc dissabte durant la celebració del Carnaval d’Encamp, en una representació satírica en què s’ha fet al·lusió al conflicte bèl·lic que protagonitza Israel contra la població palestina. En aquest context, s’ha utilitzat la figura del rei Carnestoltes per escenificar diverses situacions polítiques, incloent-hi la del conflicte a l’Orient Mitjà.
“Això es mereix unes disculpes públiques: ‘Ho sento, ens hem equivocat’” – Isaac Benchluch
Benchluch ha explicat que la comunitat jueva d’Andorra s’ha reunit arran del succés i que el malestar ha estat generalitzat. “Ens hem reunit, hem parlat i tots estem indignats”, ha exposat. També ha assegurat que s’ha rebut una trucada de l’ambaixada d’Israel a França i que la qüestió ha arribat a la premsa internacional. “Ens ho estan ficant com a país tercermundista. És una pena”, ha lamentat, tot remarcant que els fets “no ens representen”.
Segons ha detallat, han parlat amb institucions del país i compten amb el suport del cap de Govern i del síndic general, un suport que ha agraït. Tot i això, ha reiterat que les disculpes han de ser públiques i explícites per part dels responsables de la representació. “Criticar la política de Netanyahu no és el problema”, ha insistit. “El problema és utilitzar un símbol religiós que representa tot un poble. Això és inacceptable”.
El conflicte entre Israel i Palestina irromp al Ball de l’Ossa
La situació entre Israel i Palestina ha tornat a situar-se al centre de la celebració del Ball de l’Ossa, on s’han pogut sentir proclames com “A la presó Netanyahu” i “Estem en contra del genocidi a Israel”.
La representació ha deixat de costat l’humor, només per un moment, per condemnar el genocidi d’Israel contra Palestina i demanar l’empresonament del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, una reivindicació que ha estat aplaudida pel centenar de persones presents.
En l’escenificació, a través de la figura del rei Carnestoltes, s’ha fet una referència en clau satírica al context bèl·lic entre Israel i Palestina i al paper del dirigent israelià. La Comissió de Festes ha defensat que l’actuació s’ha emmarcat en la tradició carnavalesca de crítica social i política feta amb humor i sàtira, i ha subratllat que en cap cas la voluntat ha estat assenyalar cap religió, poble o col·lectiu. En aquest sentit, ha reiterat el respecte cap a qualsevol religió, nació o estat.