El Govern apel·la a “l’equilibri” entre llibertat d’expressió i respecte en la polèmica del Carnaval d’Encamp

El Govern ha traslladat al Comú d’Encamp el malestar expressat per la comunitat jueva arran de la representació satírica del Carnaval. Fonts oficials han confirmat a EL PERIÒDIC que, si bé no s’ha rebut cap queixa formal, sí que s’ha rebut el malestar de la comunitat jueva i que han seguit “de prop els esdeveniments”, alhora que veuen “amb bons ulls l’aclariment realitzat per la Comissió de Festes d’Encamp”. “Malgrat el context satíric del Carnaval, cal trobar el just equilibri entre la llibertat d’expressió i evitar caure en expressions ofensives cap a col·lectius de qualsevol mena: religiosos, ètnics, etc.”, han apuntalat.
La controvèrsia s’ha produït després que el president de l’Associació Cultural Israelita de les Valls d’Andorra (ACIV), Isaac Benchluch, reclamés durant la jornada d’ahir unes disculpes públiques “com es mereixen” pels fets ocorreguts durant la celebració del Carnaval d’Encamp. “Això és el que es mereix unes disculpes públiques: ‘Ho sento, ens hem equivocat’”, va afirmar, tot afegint que el comunicat publicat “no és una excusa”. Benchluch va assegurar que el que ha generat indignació no ha estat la paròdia política, sinó “el fet de penjar un ninot amb l’estrella de David que representa el nostre poble i la nostra història”. “Representa el nostre poble, la nostra història. Això és indignant”, va sentenciar, qualificant el fet d’“apologia a l’antisemitisme” i d’“inadmissible”.