Concòrdia seria la força més votada si ara se celebressin eleccions generals, amb el suport del 35,5% dels enquestats

Concòrdia consolida la seva posició al capdavant de les preferències electorals i amplia la distància respecte a la resta de formacions polítiques, segons els resultats de l’Enquesta Primavera Política 2026 d’Andorra Recerca i Innovació. L’estudi situa la formació liderant la intenció de vot decidit i simpatia amb un 18,3%, per davant de Demòcrates, qui obté un 14%, i d’Andorra Endavant, amb un 10,8%. La resta de forces se situen per sota del 5%.
Més enllà de la intenció directa de vot, l’enquesta també analitza l’indicador de vot decidit i simpatia, el qual reforça l’avantatge de Concòrdia. En aquest apartat, la formació assoleix el 35,5% dels suports, cinc punts més que en l’edició de la primavera del 2025, quan obtenia el 30,2%. Per contra, Demòcrates per Andorra retrocedeix del 33,4% al 27,1%, mentre que Andorra Endavant passa del 16,1% al 19,1%. El Partit Socialdemòcrata també experimenta una davallada, del 13,8% a l’11,7%. Tot i això, el responsable de l’àrea de Sociologia d’AR+I, Joan Micó, ha remarcat que encara existeix un volum important d’electors indecisos. “Dintre de DA hi ha una proporció molt alta d’antics votants que encara no tenen decidit el seu vot”, ha assenyalat.
L’enquesta també reflecteix una tendència sostinguda de pèrdua de confiança envers els governants. La valoració de la gestió del Govern entre els ciutadans andorrans ha baixat fins al 4,4 sobre 10, el registre més baix de tota la sèrie històrica iniciada el 2012. Entre els residents no andorrans, la nota se situa en el 5,5. Micó considera que l’absència d’un candidat definit per part de Demòcrates per Andorra pot influir en aquest escenari. “Estic convençut que afecta”, ha afirmat, tot recordant que en anteriors processos electorals la presentació d’un nou lideratge va modificar les expectatives de vot durant la fase preelectoral.
Pel que fa a la percepció general del sistema polític, tant andorrans com no andorrans mostren una visió més crítica que en anys anteriors. Entre els ciutadans andorrans, les opinions que qualifiquen la situació política de dolenta o molt dolenta han passat del 27% al 36,7% en un any, un increment de gairebé deu punts. Entre els residents no andorrans, aquesta percepció negativa creix del 14,7% al 20,6%. Paral·lelament, les valoracions positives continuen retrocedint en ambdós col·lectius.
Cerni Escalé es manté com el líder més ben valorat
La bona evolució de Concòrdia també es reflecteix en la valoració dels seus dirigents. Segons l’enquesta, Cerni Escalé és el polític millor valorat del país, amb una nota de 6,5 sobre 10 entre els andorrans, la més elevada de tots els líders analitzats. El president del grup parlamentari de Concòrdia supera així el cap de Govern, Xavier Espot, amb un 5,2, així com la resta de dirigents polítics presents a l’estudi. Entre els residents no andorrans, Escalé també encapçala la classificació amb una puntuació de 6,4, per davant d’Espot, amb un 6,1.
Pel que fa al nivell de coneixement, Xavier Espot continua sent el dirigent més identificat per la ciutadania, amb un 97,6% de reconeixement entre els andorrans i un 86,5% entre els no andorrans. Tot i això, és Cerni Escalé qui obté la valoració més alta entre aquells que el coneixen, consolidant-se com el líder polític amb millor percepció pública en aquesta edició de l’Enquesta Primavera Política 2026.
Recuperació de la confiança institucional
Malgrat l’empitjorament de la percepció general sobre la situació política, l’enquesta mostra una millora de la confiança en algunes institucions. Els coprínceps continuen sent l’organisme millor valorat entre els andorrans amb una nota de 6,3 sobre 10, superior al 5,6 registrat el 2025. Entre els no andorrans també augmenten la seva valoració, passant del 5,5 al 5,7.
Els sindicats protagonitzen una de les evolucions més destacades. Entre els ciutadans andorrans obtenen una puntuació de 4,9, una dècima més que l’any anterior i lluny del 4,2 que registraven el 2023. Entre els residents no andorrans també milloren fins al 5,4, consolidant la tendència positiva dels darrers exercicis.
En canvi, els partits polítics continuen figurant entre les institucions que generen menys confiança. Entre els andorrans, les formacions obtenen valoracions que oscil·len entre el 4,3 i el 5,0, mentre que entre els no andorrans se situen majoritàriament entre el 5,4 i el 5,9. Tot i algunes oscil·lacions, les puntuacions es mantenen per sota de les registrades pels coprínceps i altres institucions públiques, evidenciant la persistència d’una certa distància entre la ciutadania i els actors polítics.
L’habitatge continua monopolitzant les inquietuds
L’accés a l’habitatge i el cost de la vida es mantenen com la principal preocupació social. El 28% dels andorrans i el 42,3% dels no andorrans situen aquesta problemàtica al capdavant de les inquietuds, molt per davant de qualsevol altra qüestió. En el cas dels ciutadans andorrans, la segona preocupació és la percepció que el Govern respon als interessos particulars de les persones amb més recursos (10,7%), seguida de la immigració (9,2%) i de les dificultats derivades de l’Acord d’associació amb la Unió Europea (8,6%).
Entre els residents no andorrans, la situació dels drets dels immigrants ocupa la segona posició amb un 22,5%, seguida de la percepció que el Govern defensa interessos particulars (17,2%) i de les dificultats per obtenir la nacionalitat andorrana (14%). Aquestes dades evidencien diferències en les prioritats dels dos col·lectius, tot i coincidir plenament en la centralitat del problema de l’habitatge.