L’International Foodie Fest torna a Canillo amb la representació de 18 països, música i tallers per a infants

L’International Foodie Fest celebrarà la seva segona edició novament a l’Antic Càmping Pla de Canillo del 12 al 14 de juny i ho farà amb la participació de 18 restaurants, els quals representaran cadascun un país. Enguany, Espanya, França, la Xina i els Estats Units són algunes de les novetats respecte a l’any passat.
«Aquest any passem de 13 a 18 restaurants participants i hem canviat la logística de venda perquè sigui més eficient i perquè no hi hagi les dobles cues que es van generar l’any passat», ha explicat el conseller de Promoció Turística i Comercial del Comú de Canillo, Àlex Kinchella. En aquest sentit, a diferència de la primera edició, els clients ja no hauran de comprar un token o entrada per accedir a l’espai i, una vegada allà, decidir a quin establiment anar, sinó que directament pagaran al restaurant on vulguin consumir.
«Hem canviat la logística de venda perquè sigui més eficient i perquè no hi hagi les dobles cues que es van generar l’any passat» – Àlex Kinchella
Un altre dels punts a millorar respecte al 2025 és la quantitat de menjar, ja que es van calcular unes 500 racions per restaurant i va acabar assistint-hi molta més gent de l’esperada. «Vam haver d’aturar les vendes abans d’hora i algunes persones no van poder provar totes les propostes gastronòmiques», ha remarcat Kinchella.
Per tant, per a aquesta segona edició s’ha comunicat als restaurants que preparin una quantitat més gran, però sobretot que estiguin preparats per produir més. «Va ser una situació complicada, però també molt positiva perquè significava que el festival funcionava. Ens en vam sortir i els restauradors van fer producció durant la nit per poder tornar a tenir oferta l’endemà», ha afirmat el conseller.
Aquest any els visitants disposaran d’un passaport gastronòmic i cada vegada que consumeixin una tapa o una beguda «rebran un segell i, quan completin tots els països, obtindran un premi assegurat», ha detallat la coordinadora del projecte, Andrea Regadera, coneguda a xarxes com ‘Regadera Foodie’. Pel que fa al preu, es manté en quatre euros per a la tapa dolça o salada i dos euros per a la beguda tradicional de cada país. També hi haurà una barra central per a les begudes habituals.
A més, l’espai comptarà amb inflables, jocs, tallers i degustacions de xocolata, i els més petits també podran completar el seu passaport i rebre un premi «pensat per a ells». També, una de les novetats serà el Coffee Corner, amb cafè d’especialitat de dos orígens diferents i propostes relacionades amb el matxa. A banda de l’oferta gastronòmica, durant els tres dies hi haurà una programació musical diversa amb diferents actuacions al llarg de la jornada amb l’objectiu que «vinguis a l’hora que vinguis, hi hagi ambient», ha dit Regadera.
Amb tot, el tret de sortida serà divendres 12 de juny de 19.00 a 23.00 hores, i s’estendrà dissabte de 12.00 a 23.00 hores i diumenge de 12.00 a 18.00 hores. «Si l’any passat va ser un èxit, aquest any serà encara millor. Vam detectar dos o tres aspectes que calia corregir i creiem que ara els tenim resolts», ha apuntat l’organitzadora i creadora de contingut.