La reforma en l’ensenyament superior obre la porta a dobles titulacions i cessió de crèdits internacionals

La Universitat d’Andorra (UdA) podrà expedir dobles titulacions conjuntament amb universitats estrangeres i facilitar la transferència reglada de crèdits entre institucions d’ensenyament superior. Aquesta és una de les principals novetats que incorpora la modificació de la llei d’ensenyament superior que el Govern entrarà a tràmit parlamentari aquesta setmana i que també redefineix les funcions de l’Executiu i de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA).
La reforma persegueix tres objectius: oferir més oportunitats als estudiants, reforçar les garanties de qualitat i transparència i millorar l’ordenació del sistema d’ensenyament superior. Tot plegat, en el marc de l’adaptació als estàndards europeus, l’exigència d’una educació de qualitat i la responsabilitat pública. El titular d’Educació, Ladislau Baró, ha emmarcat la modificació en la voluntat de definir “una estratègia nacional d’ensenyament superior” que actuï com a “element vertebrador” i marqui “el futur creixement del sistema universitari”. El ministre ha remarcat que la reforma forma part d’un procés destinat a “enfortir les exigències”.
Educació impulsa una estratègia nacional per ordenar i internacionalitzar l’ensenyament superior
Una de les novetats més destacades és l’habilitació expressa perquè la UdA pugui subscriure convenis amb universitats estrangeres per expedir dobles titulacions. Segons ha explicat el director del departament d’Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecnològica, Xavier Campuzano, aquesta és una modalitat cada vegada més impulsada dins de l’espai europeu d’ensenyament superior. “Els estudiants poden obtenir dos títols universitaris, no de la mateixa universitat, sinó de diferents”, ha assenyalat.
El mecanisme es basarà en la transferència reglada de crèdits entre universitats, acordada prèviament entre les institucions. “No són convalidacions, sinó una transferència de crèdits reglada i pactada”, ha puntualitzat Campuzano, qui ha afegit que el sistema permetrà obtenir les dues titulacions. La modificació també facilitarà que un alumne pugui iniciar els estudis a Andorra i completar part de l’itinerari en una universitat estrangera, així com que estudiants de fora finalitzin estudis vinculats a la UdA i obtinguin titulació andorrana.
Segons Campuzano, això també pot afavorir la incorporació d’aquests estudiants al mercat laboral del país. Així, ha destacat que la reforma elimina una limitació existent fins ara, ja que per establir aquest tipus d’acords els plans d’estudis havien de ser pràcticament idèntics. “Era una limitació molt important, perquè és molt complicat que dues universitats de països diferents tinguin exactament el mateix pla d’estudis”, ha indicat.
La segona gran novetat és la delimitació més clara de les funcions del Govern i de l’AQUA, per tal de diferenciar les competències de cada organisme en matèria de gestió, seguiment, avaluació i acreditació de les universitats. Campuzano ha explicat que la reforma incorpora un article específic que defineix “tot allò que és competència de l’Agència de Qualitat” i també les funcions que corresponen al Govern. Entre aquestes hi figuren les tasques de seguiment de les institucions, el control del compliment dels plans estratègics i de la normativa vigent, així com les funcions administratives associades.
La tercera novetat és la creació de la figura del centre d’ensenyament superior no oficial. Es tracta de centres que ofereixen formacions considerades d’ensenyament superior dins dels criteris europeus, però que no condueixen a l’obtenció d’un títol d’Estat. Campuzano ha posat com a exemple escoles de negocis o centres especialitzats que imparteixen postgraus i formacions pròpies. Fins ara, la normativa andorrana no preveia aquesta possibilitat i obligava qualsevol centre d’ensenyament superior a encaixar en les figures existents d’universitat o institució d’ensenyament superior amb capacitat per expedir títols oficials.
Finalment, la reforma actualitza els principis fonamentals de l’ensenyament superior andorrà per incorporar-hi els valors i principis definits a la Declaració de Roma del 2020 de l’espai europeu d’ensenyament superior. Segons Campuzano, aquests elements no quedaven recollits de manera explícita a la llei vigent, aprovada el 2018, i ara es considera “oportú” integrar-los al text legal.
Pel que fa a l’aplicació de les diferents mesures, Campuzano ha avançat que les disposicions transitòries tindran calendaris diferenciats en funció de cada una de les novetats incorporades a la reforma.“enfortir les exigències” i adaptar l’ensenyament superior andorrà als reptes actuals i als requeriments europeus.