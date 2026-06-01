El text per despenalitzar l’avortament, a punt, però el Govern ho manté encallat a esperes del que dicti la Santa Seu

El Govern ja té enllestit el text de la proposta de llei per a la despenalització de l’avortament, però no el tramitarà de manera unilateral. Així ho ha confirmat aquest dilluns el titular de Relacions Institucionals, Ladislau Baró, qui ha explicat que l’Executiu està pendent de culminar diverses reunions de diàleg amb la Santa Seu abans de prendre una decisió definitiva sobre l’entrada del text a tràmit parlamentari.
Baró ha remarcat que la posició del Govern es manté inalterable respecte al compromís amb què Demòcrates va concórrer a les eleccions: avançar en la despenalització de la dona en matèria d’avortament, però preservant al mateix temps el model institucional andorrà. “Hem plantejat la despenalització de la dona en matèria de l’avortament per un costat, però sempre vinculat a mantenir l’estabilitat del sistema institucional”, ha afirmat.
El ministre situa la resolució del dossier dins d’aquesta legislatura, tot i que encara resten reunions per completar amb la Santa Seu
Segons el ministre, el text legislatiu ja està redactat i incorpora tota la part tècnica i conceptual necessària, però el procés continua condicionat per les converses obertes amb la Santa Seu. “Aquest procés de diàleg no ha acabat”, ha indicat, insistint que la fase prèvia a la tramitació parlamentària “va acompanyada d’un procés de diàleg amb la Santa Seu”.
En aquest sentit, Baró ha volgut deixar clar que la decisió final correspon al Govern, malgrat que l’ens no té intenció d’actuar pel seu compte. Preguntat sobre si l’anunci fet aquest dilluns evidencia que l’última paraula la té la Santa Seu, ha negat aquesta interpretació i ha reiterat que és el Govern qui decidirà, però que no vol impulsar la reforma sense haver esgotat la via del diàleg.
“Com sempre hem dit, de manera unilateralment no actuarem”, ha assegurat. Una postura que, segons ha explicat, no respon a una impossibilitat jurídica, sinó a una decisió política orientada a garantir el doble objectiu que s’ha fixat l’Executiu: “Despenalitzar la dona en matèria de l’avortament i mantenir la continuïtat institucional”.
Sense calendari concret
Pel que fa als terminis, el titular de Relacions Institucionals ha evitat fixar dates per a una eventual presentació de la proposta al Consell General. Tot i això, ha assegurat que la qüestió s’haurà de resoldre abans que acabi l’actual mandat. “No puc dir una data concreta”, ha manifestat, tot afegint que el marc temporal és “el d’aquesta legislatura”.
Per justificar la prudència del Govern, Baró ha recorregut a una comparació amb la intel·ligència artificial, apuntant que una eina basada únicament en criteris estadístics i probabilístics probablement recomanaria iniciar ja la tramitació parlamentària del text. “Segurament una IA poc cautelosa diria que ja podem tirar endavant la tramitació d’aquest document”, ha exemplificat.
Tanmateix, ha defensat que es tracta d’una qüestió “molt delicada” i que cal avaluar amb deteniment si la proposta actual compleix els requisits per assolir simultàniament els dos objectius fixats pel Govern. “És una valoració delicada”, ha reconegut.
Finalment, Baró ha explicat que, si el text que actualment té l’Executiu “no pogués prosperar”, el Govern simplement informarà públicament de l’estat de la qüestió i dels avenços assolits. “Ho explicarem una mica amb el punt que estem, fins on s’ha arribat”, ha conclòs. Segons ha detallat, tota la part tècnica i filosòfica de la proposta està preparada i únicament resten pendents diverses sessions de diàleg per determinar si s’han complert tots els requisits necessaris per impulsar el procediment legislatiu.