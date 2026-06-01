La policia investiga una onada de set furts en domicilis arreu del país detectats des de principis de maig

La policia manté oberta una investigació arran d’una sèrie de furts en domicilis detectats des de principis de maig. Fins ara s’han comptabilitzat set robatoris consumats i una possible temptativa en habitatges situats a Andorra la Vella, Escaldes-Engordany, la Massana i Encamp. El cas més recent s’ha registrat aquest diumenge a la tarda.
Els especialistes en delictes contra el patrimoni de l’àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal treballen en la recopilació i l’anàlisi de les proves obtingudes des de l’inici dels fets amb l’objectiu d’identificar i localitzar els responsables. Segons han informat les autoritats, la investigació continua sent prioritària i s’està avançant en l’estudi dels diferents indicis recollits.
D’acord amb les primeres conclusions, en tres dels habitatges afectats els autors haurien sostret caixes fortes que contenien joies, rellotges, documentació i quantitats diverses de diners. En la resta de casos, els domicilis haurien estat regirats i s’hi haurien emportat efectiu i altres objectes de valor. Els investigadors també han constatat que no en tots els pisos s’han detectat senyals de forçament a les portes d’accés.
La policia considera que darrere dels fets hi podria haver persones no residents relacionades amb més d’un grup organitzat. Segons les sospites dels investigadors, es tractaria de delinqüents especialitzats en aquest tipus de robatoris, que actuarien amb rapidesa i utilitzant diferents mètodes per accedir als habitatges, seleccionats aparentment de manera aleatòria.
Les autoritats recorden que aquest tipus d’onades de furts apareixen de manera periòdica i acostumen a estar vinculades a grups organitzats que operen durant períodes concrets. Per aquest motiu, recomanen extremar les mesures de seguretat, tancant els domicilis amb doble volta de clau i mantenint activades alarmes i càmeres de vigilància. També demanen que qualsevol persona que detecti moviments sospitosos o presència d’individus aliens al veïnat en un edifici ho comuniqui immediatament a la policia a través del telèfon 872 000.
Paral·lelament, els investigadors analitzen si els dos homes detinguts aquest mateix mes de maig després de ser sorpresos cometent un furt en una propietat de Santa Coloma podrien tenir alguna vinculació amb altres casos registrats durant les darreres setmanes. Tots dos van ingressar al centre penitenciari de la Comella en règim de presó preventiva.