El comú torna a insistir que el projecte del telefèric encara es pot desencallar: «Continuem tenint la porta oberta»

Porta oberta per part del Comú de Canillo a continuar negociant amb els tres propietaris que encara rebutgen autoritzar el sobrevol de les seves finques pel futur telefèric de l’Armiana i que, aquesta mateixa setmana, van fer públic un escrit en què asseguraven que les converses “s’han acabat i tancat” des del passat 30 d’abril. Des de la corporació, però, eviten entrar en noves valoracions i es remeten a les explicacions donades pel cònsol major, Jordi Alcobé, durant la sessió del consell de comú.
“No farem més declaracions més enllà de les que va fer el cònsol major en la sessió del consell de comú”, han indicat en resposta a una demanda d’aquest mitjà. Així, i tot i la negativa expressada pels tres afectats, el comú semblaria que encara manté l’argument que el procés continua obert. “De nou propietaris, amb sis hi ha un acord i amb tres no s’ha assolit encara. El comú continua tenint la porta oberta a continuar treballant per buscar un acord amb tots els propietaris pel sobrevol”, han remarcat les mateixes fonts.
La resposta arriba després que Josep Casal, Maria Carme Duedra i Remei Rossa, representats pel seu advocat, reiteressin públicament la seva negativa a signar cap conveni per autoritzar el pas del telefèric per damunt de les seves propietats. En l’escrit, els afectats expressaven la seva “sorpresa” per les declaracions públiques d’Alcobé sobre una eventual represa de les converses i defensaven que, si el comú vol tirar endavant el projecte sense acord, l’única via seria una declaració legal d’interès públic i una possible expropiació del dret de sobrevol.
Un dels posicionaments més crítics va ser el del propietari del càmping Casal, qui advertia que el projecte tindria conseqüències “catastròfiques” per al negoci familiar. “No estem en contra de cap projecte pel benestar dels turistes o del país, però aquest suposaria el tancament de la nostra activitat turística i comercial”, afirmava, tot rebutjant l’argument segons el qual el giny podria aportar valor econòmic a les seves propietats. En el seu cas, semblaria ser que el telefèric passaria per damunt de les instal·lacions i travessaria la carretera cap a l’Armiana.