Canòlich torna a congregar centenars de fidels i veïns en un aplec marcat per l’adeu de mossèn Pepe com a rector

L’Aplec de Canòlich ha tornat a reunir aquest dissabte centenars de persones al santuari lauredià en una jornada marcada per la tradició, la devoció i la trobada entre veïns. Enguany s’han repartit 5.800 pans beneïts, 300 dels quals sense gluten, una xifra superior a la de l’any passat després de l’elevada participació registrada en la darrera edició. Més enllà, però, del component festiu, la jornada ha estat marcada pel context eclesiàstic que viu la parròquia arran de la reorganització impulsada pel bisbat i la marxa de mossèn Pepe Chisvert com a rector de Sant Julià de Lòria.
En aquest sentit, el cònsol major, Cerni Cairat, ha qualificat aquesta edició com un «aplec especial» i ha recordat que la parròquia encadena dos anys consecutius en què la celebració coincideix amb decisions rellevants dins de l’Església: «Portem dos anys amb dos aplecs amb notícies transcendentals en matèria eclesiàstica». Tanmateix, Cairat ha aprofitat la jornada per expressar el seu reconeixement a la tasca desenvolupada per Chisvert durant els darrers anys. «Agraïm a mossèn Pepe tots aquests anys de servei a la comunitat i el treball que ha fet amb la institució comunal en favor de la gent del poble», ha destacat.
«Agraïm a mossèn Pepe tots aquests anys de servei a la comunitat i el treball que ha fet amb la institució comunal en favor de la gent del poble» – Cerni Cairat
El cònsol, però, ha admès que la marxa del rector ha generat comentaris i inquietud entre una part dels feligresos, tot i recordar que es tracta d’una decisió que correspon exclusivament a les autoritats eclesiàstiques. Des d’un vessant més personal, ha reconegut sentir «agraïment, però també una mica de pena» per la seva sortida, alhora que s’ha mostrat convençut que continuarà mantenint vincles amb la parròquia a través de diferents iniciatives socials i culturals.
Amb tot, Cairat ha insistit que l’essència de l’Aplec continua sent la mateixa: reforçar els llaços comunitaris i preservar una de les celebracions més arrelades del calendari lauredià. «Esperem sobretot que la gent s’ho passi molt bé, que es retrobi gent del poble que feia dies que no es retrobava i que aquells que vulguin puguin venerar també la Mare de Déu de Canòlich», ha conclòs.