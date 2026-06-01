Gairebé un 46% dels andorrans continua pensant que l’Acord aporta qüestions negatives per al Principat

La percepció negativa sobre l’Acord d’associació amb la Unió Europea continua creixent entre la població andorrana. Segons els resultats de l’Enquesta Primavera Política 2026 de l’Andorra Recerca + Innovació (AR+I), un 45,7% dels andorrans que han sentit a parlar de les negociacions consideren que l’acord tindria efectes negatius per al país, una xifra superior a la registrada el 2025.
L’estudi, elaborat a partir de les respostes de 370 andorrans i 350 no andorrans, mostra un canvi de tendència respecte a l’any passat. Entre els enquestats nacionals, el 2025 un 35,2% valorava l’acord de manera positiva i un 34,1% el considerava més aviat negatiu. Un any després, els qui en tenen una visió negativa s’han situat en el 45,7%, mentre que els qui el perceben positivament representen el 31,7%.
La mateixa evolució s’observa entre els residents no andorrans. Si el 2025 un 42,4% valorava positivament l’acord i un 25,8% negativament, enguany el percentatge de valoracions positives baixa fins al 35,5%, mentre que les negatives pugen fins al 39,1%.
El ‘no’ s’imposaria en una hipotètica consulta
L’enquesta també pregunta sobre el sentit del vot en una eventual consulta popular sobre l’acord. Entre els andorrans, el 46,4% afirma que votaria en contra, davant del 33,5% que ho faria a favor. Entre els residents no andorrans, que no podrien participar en un referèndum però que també han estat consultats sobre la qüestió, un 41,4% es posiciona en contra i un 36,1% a favor.
Una de les dades destacades és la reducció del nombre d’indecisos. Entre els andorrans, el percentatge de persones que no saben què votarien ha passat del 23,1% el 2024 al 15,5% el 2026, fet que apunta a una definició progressiva de les posicions sobre l’acord. El responsable de l’estudi, Joan Micó, ha remarcat que existeix una relació entre el nivell d’informació i la predisposició al vot. En aquest sentit, ha assenyalat que hi ha “més proporció de persones que se senten poc informades o gens informades que votarien en contra”.
Malgrat els resultats, Micó ha advertit que una futura campanya podria alterar l’escenari actual. “Si hi hagués la consulta, segurament els resultats serien diferents”, ha afirmat, tot afegint que no es pot determinar “fins a quin punt aquest no és ferm o anirà evolucionant”.
Els simpatitzants de DA, clarament favorables; els de Concòrdia, majoritàriament contraris
L’enquesta també creua la intenció de vot amb la simpatia política dels participants. Els votants pròxims a Demòcrates mostren un suport clar a l’acord: el 59% assegura que votaria a favor, mentre que el 28,2% ho faria en contra. En canvi, entre els simpatitzants de Concòrdia predomina el rebuig. Només el 26,3% votaria favorablement l’acord, davant d’un 51,3% que s’hi mostraria contrari.
La lliure circulació i la sobirania, principals preocupacions
Pel que fa als aspectes que generen més inquietud, els andorrans situen en primer lloc la lliure circulació de persones, treballadors i immigració. També apareixen entre les principals preocupacions la pèrdua de sobirania i d’independència, així com una eventual pujada d’impostos, una menor seguretat i possibles problemes d’inseguretat. Entre els no andorrans, les inquietuds principals també se centren en la lliure circulació de persones, seguides per la possibilitat d’un augment dels impostos i per qüestions vinculades a la seguretat.
Micó ha admès que l’increment de les opinions negatives ha sorprès els responsables de l’estudi. Així, ha recordat que fa sis mesos les valoracions estaven pràcticament equilibrades i que “fins i tot hi havia un punt per sobre” les opinions favorables. Ara, però, “hi ha més proporció de persones que pensen que hi ha aspectes negatius”.
Com a possible explicació, ha apuntat que el context social podria influir en la percepció ciutadana. “És una hipòtesi”, ha matisat, però considera que el debat sobre qüestions com l’habitatge podria estar relacionat amb l’augment de persones que asseguren que votarien en contra de l’acord. “Ens sobta aquesta diferència i, mirant l’entorn, pensem que podem atribuir-la a aquesta idea”, ha conclòs.