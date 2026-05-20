  • Els processats per consum hauran de complir tres mesos d’arrest nocturn i assumir sancions de 1.000 euros. | Marvin Arquíñigo
Elena Hernández Molina
Sentència del cas ‘Operació Llops’

Els principals acusats de l’‘Operació Llops’ per tràfic de cocaïna són condemnats amb la pena mínima exigida

La resolució imposa als quatre acusats multes econòmiques i trenta anys d’expulsió als considerats traficants de la macrocausa

El Tribunal de Corts ha notificat aquest dimarts la sentència de l’anomenada ‘Operació Llops’, la macrocausa vinculada al tràfic de cocaïna al Principat. La resolució condemna els quatre principals acusats a sis anys de presó, al pagament de 30.000 euros de multa i a trenta anys d’expulsió del país. Paral·lelament, els processats per consum han estat condemnats a tres mesos d’arrest nocturn no condicionals i a multes de 1.000 euros.

La decisió judicial arriba després que el Ministeri Fiscal hagués sol·licitat penes d’entre sis anys i tres mesos i vuit anys de presó per als quatre acusats principals. La fiscalia demanava vuit anys de presó per als tres primers processats i sis anys i tres mesos per al quart, així com sancions econòmiques que arribaven fins als 200.000 euros i mesures d’expulsió en tres dels casos.

Durant el judici, el ministeri públic va sostenir que la investigació es va iniciar arran de vigilàncies policials que haurien permès detectar vendes de cocaïna. Segons l’acusació, les converses intervingudes mostraven un llenguatge propi del tràfic de drogues i es vinculaven amb una vintena de persones processades per consum, a qui s’atribuïa l’adquisició conjunta d’uns 240 grams de cocaïna.

Pel que fa al primer acusat, la fiscalia va rebaixar inicialment la petició de nou a vuit anys de presó pel reconeixement dels fets i l’esforç de reinserció. La defensa, en canvi, va reclamar una condemna de quatre anys —tres ferms— argumentant penediment, manca d’antecedents i arrelament familiar, especialment per la situació del seu fill amb autisme. L’acusat també va demanar perdó públicament durant la vista.

En relació amb el segon processat, el ministeri públic va defensar una pena de vuit anys de presó i una multa de 180.000 euros, destacant la intervenció de més de 100 grams de cocaïna i diners en efectiu. La defensa va reclamar l’absolució o, subsidiàriament, una pena d’un any condicional, considerant “desproporcionada” la petició fiscal.

Respecte al tercer acusat, la fiscalia el va situar com un “distribuïdor rellevant”, remarcant fins a 80 ingressos bancaris presumptament relacionats amb el tràfic i una activitat vinculada a uns 280 grams de cocaïna. La defensa va demanar una reducció notable de la condemna i va posar en relleu que el processat treballa actualment i compleix amb les seves obligacions familiars.

Finalment, sobre el quart acusat, el ministeri públic el considerava un dels proveïdors habituals del primer processat i va apuntar a la intervenció de 37,5 grams de cocaïna, diners en efectiu i deutes associats a l’activitat. La defensa va qüestionar la concreció de l’acusació, especialment pel que fa a quantitats i dates atribuïdes.

