[Amb vídeo]: La reforma del Palau de Gel pretén recuperar l’esperit del 1987 amb nova maquinària i nous serveis

“Volem tornar el Palau de Gel de l’any 1987”. Amb aquesta idea, el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha defensat la renovació integral del Palau de Gel, unes obres que començaran l’1 de juny i que busquen transformar completament l’equipament per convertir-lo en un espai “més competitiu i atractiu” per a residents i turistes.
El projecte pretén recuperar el paper tractor que va tenir el centre esportiu quan es va inaugurar el 1987. Segons Alcobé, la reforma donarà “un contingut completament nou” a l’edifici amb més espai per a la restauració, el gimnàs, les zones d’acollida, la botiga i la piscina. El cònsol considera que aquesta actuació, sumada a la remodelació de la carretera general i a l’embelliment del centre de la parròquia, ha de permetre que Canillo disposi d’un equipament “a l’alçada del que el turista, l’usuari i els residents mereixen”.
“La maquinària que es compra ara pel Perecaus ja està pensada per al futur gimnàs del Palau de Gel i representarà prop del 50% del material necessari” – Sira Puig
La reforma comportarà una ampliació significativa dels espais interiors. A la planta baixa s’avançarà la façana principal i s’ampliaran la recepció, la botiga, els vestuaris i la zona d’aigües. A la primera planta, el gimnàs doblarà la superfície actual i incorporarà noves sales per a classes dirigides, mentre que a la terrassa superior s’hi habilitarà un nou restaurant mirador. També es reformaran els despatxos, es climatitzarà l’auditori i s’instal·laran nous accessos adaptats amb ascensor exterior.
La directora del Palau de Gel, Sira Puig, ha remarcat que la reforma servirà per adaptar les instal·lacions “a les necessitats d’avui dia”, així com també s’ampliarà la superfície d’aquest. La directora ha reconegut que serà “un any una mica complicat” per als usuaris a causa dels tancaments parcials. Tot i això, ha explicat que s’ha intentat planificar les afectacions de forma esglaonada per mantenir el màxim de serveis operatius i oferir alternatives als abonats.
En aquest sentit, el gimnàs es traslladarà provisionalment a l’edifici Perecaus a partir del juliol. Puig ha detallat que “l’espai annex s’adaptarà perquè els usuaris puguin continuar amb les seves rutines mentre durin les obres“. A més, els abonats també disposaran d’un acord amb Encamp per utilitzar la piscina durant el període de tancament. “L’objectiu és poder augmentar el nombre d’abonats a mesura que puguem donar un bon servei”, ha afirmat. Actualment, el gimnàs registra entre 750 i 800 abonats durant la temporada alta, especialment amb l’arribada de treballadors temporers i monitors d’esquí.
Pel que fa a les afectacions, la pista de gel només tancarà completament entre setembre i novembre per executar treballs de manteniment i reparació. La resta de l’any continuarà operativa per a clubs, escolars i grups concertats, tot i que es limitarà l’accés al públic turístic ocasional. La piscina tancarà el 23 de maig, el restaurant ho farà aquest dimarts i el gimnàs deixarà de funcionar a partir de l’1 de juliol abans del seu trasllat provisional al Perecaus.
Les obres tindran un cost superior als 7,3 milions d’euros i una durada prevista de quinze mesos. El projecte ha estat adjudicat a la UTE formada per CEVALLS i SIDECO, i inclou un sistema de bonificacions i penalitzacions per garantir el compliment dels terminis. Alcobé ha explicat que si els treballs finalitzen abans del 15 de juliol del 2027, la constructora rebrà una prima de 200.000 euros, mentre que si les obres s’allarguen més enllà del 15 d’octubre s’aplicaran indemnitzacions per perjudicis.