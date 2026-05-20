ARPA planteja a Govern un model preventiu de traçabilitat animal per reforçar el control i evitar irregularitats

L’Associació Rescatista i Protectora d’Animals (ARPA) ha traslladat al Govern una proposta per incorporar noves mesures dins de la futura modificació de la llei de benestar animal. El document, que segons ha pogut saber EL PERIÒDIC s’ha traslladat a l’Executiu aquest dimecres, defensa un canvi de model en la gestió de la tinença responsable, amb un sistema basat en la prevenció i no únicament en la sanció una vegada el maltractament ja s’ha produït.
L’entitat ha aprofitat l'”oportunitat” que ha donat l’administració a diverses associacions del país i ha traslladat que considera que Andorra té “una oportunitat real” per impulsar un sistema “modern, coherent i eficaç” aprofitant les dimensions reduïdes del país i el nombre limitat d’animals registrats. Segons el text, aquest escenari podria permetre desenvolupar un model “pioner” en matèria de traçabilitat, control reproductiu i supervisió documental.
ARPA assegura que la proposta “no es basa únicament en augmentar sancions o reaccionar quan el maltractament ja s’ha produït” i remarca que “no ens agrada demanar coses que no son factibles”. El plantejament aposta per passar “d’un sistema principalment reactiu a un sistema preventiu” sustentat en traçabilitat, verificació administrativa, control reproductiu, i responsabilitat real sobre la tinença animal.
Entre les mesures plantejades hi ha la creació d’un document obligatori d’informació i responsabilitat abans de qualsevol compra, adopció, cessió o transmissió d’un animal. Aquest formulari inclouria dades sobre les necessitats bàsiques de l’animal, les obligacions legals, els costos econòmics aproximats i la seva traçabilitat. El model també preveu una verificació administrativa prèvia abans de completar la regularització de la titularitat. Aquesta comprovació permetria validar la identitat del futur propietari i revisar possibles restriccions o incompatibilitats legals, sempre respectant la normativa de protecció de dades.
En cas que la verificació fos favorable, l’administració emetria un document habilitant necessari per activar definitivament el registre oficial de l’animal. La proposta subratlla, però, que l’absència d’aquest document no impediria en cap cas l’assistència veterinària ni els tractaments mèdics necessaris.
Un altre dels eixos destacats és la implantació d’un model reforçat de traçabilitat animal i control reproductiu. El document planteja” establir mecanismes de seguiment veterinari, control de camades, verificació documental i registre coherent de les dades reproductives”, d’aquesta manera es pot arribar a evitar irregularitats o desaparicions d’animals dins del sistema administratiu.
ARPA considera especialment rellevant reforçar aquests controls en activitats reproductives amb “escassa supervisió documental”, com híbrids comercials o línies no oficialment reconegudes. Segons defensa, el sistema hauria de garantir una “mínima coherència documental i traçabilitat administrativa” sense burocratitzar innecessàriament la cria responsable.
L’objectiu final de la proposta és construir un sistema “modern, proporcionat, jurídicament viable i preventiu” que permeti reforçar la protecció efectiva dels animals, augmentar la responsabilitat dels titulars i reduir pràctiques irregulars vinculades a la cria o circulació fora dels mecanismes normals de control.