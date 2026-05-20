L’SHA defensa que la manifestació del 16M contra la desintervenció de lloguers va reunir prop de 3.000 persones

El Sindicat d’Habitatge d’Andorra (SHA) assegura que la manifestació del passat 16 de maig va reunir “vora 3.000 persones”, una xifra que considera ajustada a les imatges i a les dades recollides durant la mobilització. L’entitat ha fet públic un informe metodològic amb l’objectiu de justificar el recompte i rebatre les estimacions d’entre 1.200 i 1.500 assistents atribuïdes a la policia i a diversos mitjans de comunicació.
El document defensa que la mobilització va ser una de les més importants dels darrers anys al país i afirma que “quan una manifestació supera el miler de manifestants es situa en l’ordre de participació d’unes eleccions comunals”. Per aquest motiu, el sindicat considera rellevant concretar el nombre d’assistents i reclama que tant el Cos de Policia com els mitjans expliquin quina metodologia utilitzen per elaborar els seus càlculs.
Per arribar a la xifra de 3.000 participants, l’SHA ha aplicat un sistema de càlcul basat en la superfície ocupada i la densitat de persones. L’anàlisi se centra especialment en el tram final de la protesta, a l’encreuament de Prat de la Creu amb la rotonda de Govern, que l’entitat considera el punt “més objectiu” per efectuar el recompte.
El document qüestiona les xifres policials i assegura que les imatges mostren una concentració “compacta” de participants
Segons l’informe, l’espai ocupat pels manifestants equivalia a 1.250 metres quadrats i s’hi va aplicar una densitat de 2,4 persones per metre quadrat, considerada pròpia d’una concentració “compacta”. El resultat dona una estimació final de 3.001 persones.
El sindicat argumenta que aquesta densitat no és arbitrària i assegura que s’ha fixat a partir de referències acadèmiques i estudis sobre moviment de multituds. El document també incorpora una comprovació dinàmica a partir del temps de pas dels manifestants per Prat de la Creu, utilitzant variables com l’amplada del carrer, la velocitat de desplaçament i la densitat de la columna. Aquest segon càlcul torna a situar l’ordre de magnitud “prop de les 3.000 persones”.
L’informe inclou igualment una comparativa amb la Cursa Popular Illa Carlemany celebrada aquest diumenge, que segons les dades oficials va reunir 3.800 participants. L’SHA destaca que la superfície ocupada per la sortida de la cursa era similar a la de la concentració del 16 de maig, però amb una densitat encara superior, de 3,4 persones per metre quadrat.
A partir d’aquesta comparació, el sindicat considera incoherent que la protesta hagi estat quantificada en només 1.200 persones i afirma que aquesta estimació implicaria una ocupació “molt esponjada” que, segons sosté, no coincideix amb les imatges disponibles.