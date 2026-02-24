Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  Marvin Arquíñigo
Elena Hernández Molina
Segon dia de la vista oral

Un tercer acusat admet tràfic de cocaïna i reconeix haver mentit en la primera declaració de ‘l’Operació Llops’

L'acusat apuntala, durant la segona jornada, que comprava grams entre 35 i 50 euros i els venia a 60, amb marges de fins a 25 euros per unitat

La segona vista oral del judici per la causa ‘Operació Llops’ s’ha reprès aquest dimarts al Tribunal de Corts amb la declaració del tercer acusat. L’encausat ha assegurat que “si traficava era per necessitat” i ha admès que la versió que va oferir davant el batlle instructor “era mentida”.

En la primera declaració va afirmar que només consumia estupefaents, però ara ha reconegut que els 12 embolcalls de cocaïna que li van trobar en el moment de la detenció estaven destinats a la venda. També ha acceptat que utilitzava els telèfons mòbils per al tràfic. Tot i això, ha mantingut que mai va subministrar droga en indrets públics concrets que s’havien esmentat durant la instrucció.

El primer acusat de l”Operació Llops’ admet haver venut cocaïna per necessitat davant el Tribunal de Corts

L’acusat ha explicat que coneixia el seu proveïdor del Perú i que, després de la detenció d’aquest el 7 de març, va continuar obtenint substància a través d’una altra persona, procedent de la Seu d’Urgell. En aquest punt, ha mostrat llacunes sobre el període exacte en què va continuar venent droga després que el seu subministrador inicial fos denunciat. La fiscalia li ha retret contradiccions respecte a si va cessar l’activitat en aquell moment o si la va mantenir.

Pel que fa als moviments bancaris, ha reconegut fins a 81 ingressos relacionats amb la venda de droga. Alguns imports eren de 50, 60 o 120 euros —quantitats que ha admès que, si constaven amb determinats conceptes, corresponien a estupefaents—, però d’altres superaven els 300 euros. En un cap de setmana de juliol, per exemple, va rebre 550 euros. També consten ingressos en concepte de “televisió” fins a nou ocasions, així com altres anotacions que, segons ha dit, podien respondre al que els clients decidien escriure.

Comprava grams a 35 o 50 euros i els venia a 60, amb beneficis variables segons el proveïdor

L’acusat ha detallat que cobrava un salari d’uns 1.800 euros mensuals i que podia percebre fins a 800 euros addicionals en extres. En algun mes, ha reconegut pagaments extraordinaris de prop de 1.100 euros i d’altres de 700 euros. La fiscalia ha posat en dubte la necessitat d’obtenir ingressos del tràfic si, tal com ha indicat, només amb els extres arribava gairebé a duplicar el sou base. També li ha qüestionat els préstecs recurrents que assegura que sol·licitava a tercers.

En aquest sentit, l’acusat ha manifestat que “normalment em presten diners” i que viatjava sovint a Galícia, on tenia parella i ha incidit en el fet de permetre’s diferents luxes. Un fet que des del ministeri fiscal han questionat incidit en el perquè d’aquests viatges i luxes, si assegura tenir deutes amb diferents persones.

En converses intervingudes, “pizzes” feia referència a grams de cocaïna, amb comandes que podien arribar als 15 grams

Sobre els marges de benefici, ha explicat que comprava grams de cocaïna a 50 euros i els venia a 60, obtenint uns 10 euros de guany, tot i que en altres ocasions podia adquirir-la a 35 euros i vendre-la a 60, amb un marge superior. En converses intervingudes, ha reconegut que quan parlava de “pizzes” feia referència a grams de cocaïna i que en alguna ocasió es mencionaven fins a 10 unitats. En cinc converses, segons s’ha exposat, es parlaria de 15 “pizzes” —uns 75 grams— que, sumats als 15 grams intervinguts el dia de la detenció, arribarien a prop de 90 grams.

Finalment, ha assegurat que des que es troba en llibertat no ha tornat a efectuar cap moviment relacionat amb estupefaents. La vista continuarà amb la pràctica de la resta de proves i declaracions previstes en el calendari del judici.

El segon acusat declara que va guardar la droga del seu company de pis per ajudar-lo, però que no té res a veure

