Marín situa al novembre el nou reglament de la CONAVA amb canvis en la valoració dels menyscabaments

El reglament modificat de la Comissió Nacional de Valoració (CONAVA) es presentarà previsiblement entre els mesos d’octubre i novembre. Així ho ha avançat la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, qui ha explicat que el text ja es troba “en revisió” i que incorporarà canvis centrats tant en la valoració del grau de menyscabament com en el tipus de suport que podrà rebre cada persona segons les seves capacitats i necessitats.
“Aquest reglament tindrà modificacions pel que fa a la valoració dels menyscabaments”, ha assenyalat Marín. Tot i això, la ministra ha remarcat que el canvi “més important” serà el nou enfocament sobre les capacitats de les persones. “Serà per les capacitats, per saber la persona el quÈ pot fer i quines necessitats li calen”, ha detallat.
El reglament reformat ampliarà el reconeixement de discapacitats vinculades a noves malalties i trastorns
La titular d’Afers Socials ha explicat que el nou model pretén adaptar millor els recursos i els suports a cada situació concreta, tenint en compte “el grau de menyscabament que tingui” cada usuari i també les activitats que pugui desenvolupar de manera autònoma. Segons ha apuntat Marín, el reglament hauria d’estar enllestit “durant el mes d’octubre-novembre”, després dels treballs tècnics i de revisió que encara s’estan duent a terme.
Tal com s’havia avançat, nou reglament de la Conava també incorporarà noves patologies i situacions reclamades pels col·lectius del país. Entre les principals novetats hi ha la inclusió del dolor crònic, la fibromiàlgia, el TDAH, les addiccions i les malalties minoritàries. La ministra ja havia destacat anteriorment que aquests canvis responen a una petició “important” de les associacions vinculades a la discapacitat i a la salut. En paral·lel, el ministeri continua treballant amb les entitats i les administracions implicades per definir els criteris tècnics dels graus de discapacitat i del nou sistema de valoració de capacitats.