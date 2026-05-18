El Comú de la Massana aprova un crèdit extraordinari per adquirir el telecabina dels Orriols i la parcel·la annexa

El Comú de la Massana ha aprovat un crèdit extraordinari per adquirir en propietat el telecabina dels Orriols i la parcel·la annexa de l’aparcament, una operació valorada en sis milions d’euros que la corporació considera estratègica tant per a Arinsal com per al funcionament de l’estació d’esquí. La sessió comunal ha destinat tres punts de l’ordre del dia a validar l’operació: l’aprovació del crèdit extraordinari, la despesa plurianual i l’adquisició especial vinculada a la finca i al giny mecànic. Les tres votacions han tirat endavant amb 10 vots a favor i dues abstencions.
La cònsol major, Eva Sansa, ha defensat la compra assegurant que el terreny és “estratègic” per al poble d’Arinsal i també per al turisme. “És el lloc on s’aparquen els vehicles quan pugen a l’estació d’esquí i fan ús del telecabina”, ha remarcat. L’operació inclou tant la parcel·la d’uns 5.600 metres quadrats situada al costat del telecabina com tota la infraestructura mecànica del giny. “Hem adquirit el telecabina, des de la sortida fins a l’arribada, les pilones, l’estació de sortida, la d’arribada i tota l’estructura mecànica”, ha detallat Sansa.
La cònsol ha explicat que el moviment respon a la voluntat de l’ens comunal de deixar de dependre de tercers per a infraestructures clau i evitar les incerteses derivades dels contractes de lloguer amb privats. “Ara estàvem pagant un lloguer d’aquest terreny i a partir d’ara ja no l’haurem de pagar”, ha destacat. En aquest sentit, Sansa ha recordat que el cost actual del lloguer era d’uns 27.000 euros i ha defensat que és “important que el comú tingui patrimoni i que no hagi de dependre sempre d’un tercer a l’hora de tenir infraestructures”.
Pel que fa al finançament de l’operació, el comú abonarà ara tres milions d’euros des de tresoreria, mentre que la resta es pagarà de manera fraccionada durant els pròxims anys, a raó d’aproximadament un milió anual, segons l’acord tancat amb la propietat. En aquesta mateixa línia, la corporació també contempla donar una nova utilitat a l’espai en un futur. La cònsol major ha apuntat que, quan la corporació comunal recuperi “pulmó econòmic”, el terreny podria acollir un aparcament soterrat amb més places per a l’estació i fins i tot una plaça pública a la superfície. “Es podria fer una estructura necessària aquí a Arinsal”, ha afirmat.
La compra del terreny i del telecabina era una operació que el comú feia anys que estudiava. Segons ha explicat Sansa, el procés es va iniciar el 2018, però havia quedat aturat perquè existien discrepàncies sobre la titularitat de la propietat. “No es tenia ben clar de qui era la propietat”, ha recordat. La situació es va desbloquejar després d’una sentència judicial que va clarificar la titularitat i va permetre tancar finalment l’acord amb el privat. “Hem arribat a un bon tracte amb la propietat” i això ha permès que “al final sigui patrimoni del comú”, ha celebrat la cònsol.