Alcobé confia tancar els convenis del telefèric mentre defensa l’impacte econòmic i urbanístic del projecte

“Ens hem vist recentment amb els altres sis veïns, els quals estan a bona predisposició per tancar els convenis de cessió”, ha afirmat el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, sobre les negociacions vinculades al projecte del telefèric de l’Armiana. Alcobé ha explicat que actualment hi ha vuit propietaris afectats pel sobrevol de la infraestructura i que el comú continua treballant per tancar els acords amb la majoria abans de reprendre les converses amb els dos propietaris que mantenen més reticències.
El cònsol ha detallat que l’objectiu és acabar de formalitzar “aquestes properes setmanes” els convenis de cessió o de dret de sobrevol amb els sis propietaris que mantenen una actitud favorable al projecte. Una vegada aquests acords estiguin avançats, el comú preveu reprendre les negociacions amb els dos veïns que, segons ha reconegut, “a priori no estan tan conformes amb aquest projecte”.
“Estem apropant a aquella zona 150.000 persones, que és una economia real que participarà de fer créixer negocis a aquella zona” – Jordi Alcobé
En aquest sentit, Alcobé ha defensat que el comú intenta convèncer els propietaris que la proposta urbanística plantejada “pot ser una bona solució per ells” i ha remarcat que el telefèric tindrà un impacte visual limitat. “No és un telecabina, és un telefèric amb molt menys impacte visual”, ha afirmat. El cònsol també ha argumentat que aquest tipus d’infraestructures acaben generant beneficis al voltant de les zones on s’instal·len. “Allà on hi ha un telefèric ningú el vol que es tregui”, ha assegurat, posant com a exemple sectors com Soldeu, el Tarter, Arinsal o Pal.
Alcobé ha insistit que els propietaris situats a l’entorn del projecte acostumen a ser “els més beneficiats” gràcies a l’activitat que generen aquests equipaments. “Estem apropant a aquella zona 150.000 persones, que és una economia real que participarà de fer créixer negocis a aquella zona”, ha destacat. Segons el cònsol, aquest flux de visitants pot afavorir tant l’activitat comercial com la revalorització de les propietats properes al traçat.