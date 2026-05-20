Les 15 candidatures al Consell de la CASS busquen superar el mínim històric del 5% de participació del 2018

Les eleccions per renovar part del Consell d’Administració de la CASS ja tenen candidatures definides. El president de l’òrgan, Marc Galabert, ha confirmat aquest dimarts que s’han presentat un total de 15 candidatures per als comicis del pròxim 17 de juny, unes eleccions marcades per l’històricament baixa participació i per un context de debat sobre el futur del sistema de pensions.
Del total de candidatures, set corresponen al col·legi de persones assalariades, cinc al de pensionistes i tres al de persones empresàries i treballadors per compte propi. Galabert ha remarcat que es tracta de “candidatures plurals” i que, en alguns casos, són mixtes o integrades íntegrament per dones o per homes. “Estem molt satisfets d’aquesta pluralitat”, ha assegurat.
El president del Consell d’Administració també ha destacat que el nombre total de candidatures representa “un creixement d’un 20%” respecte a les eleccions del 2022. Tot i això, ha puntualitzat que en el col·lectiu d’assalariats s’ha passat de deu candidatures a set enguany. En canvi, en els altres dos col·legis electorals s’ha registrat un augment destacat. En el cas dels pensionistes, s’ha passat “d’una única candidatura el 2022 a cinc aquest 2026”, mentre que entre les persones empresàries i treballadors per compte propi s’ha passat d’una candidatura a tres.
Galabert ha admès que aquest increment pot estar relacionat amb la preocupació pel sistema de pensions i el debat sobre la seva reforma. “Crec que és una lectura molt legítima”, ha afirmat, tot recordant que “el debat sobre la reforma de les pensions és un dels que es posa sobre la taula” habitualment. En aquest sentit, ha assegurat que “entendria perfectament” que l’interès per formar candidatures respongui a aquesta inquietud social.
“El vot per dipòsit es pot exercir tant aquí a les dependències de la CASS com de forma itinerant als diferents comuns” – Marc Galabert
Els comicis arriben en un moment en què la CASS afronta reptes vinculats tant a la modernització del sistema de pensions com al règim sanitari, qüestions que també han estat assenyalades recentment pel Fons Monetari Internacional. Tot i això, Galabert ha insistit en la importància de la implicació ciutadana en unes eleccions que, segons ha dit, “interpel·len a tots al llarg del nostre període vital”.
El cens electoral per a aquests comicis ascendeix a 89.358 persones. D’aquestes, 47.055 corresponen a persones assalariades i assimilades, 20.548 a pensionistes i 21.755 a persones empresàries o que exerceixen una activitat per compte propi. Els electors podran votar encara que no tinguin nacionalitat andorrana i també hi podran participar treballadors eventuals.
Malgrat l’amplitud del cens, la participació en aquestes eleccions ha estat tradicionalment molt baixa. “El rècord de participació està en el 2018 amb un 5% del cens”, ha recordat Galabert, coincidint amb el 50è aniversari de la parapública. En les darreres eleccions, celebrades el 2022, la participació “va fregar el 3%”. “Són xifres que ens agradaria molt superar”, ha afirmat.
La composició del Consell d’Administració de la CASS és de vuit membres, quatre designats pel Govern i quatre escollits a través d’aquestes eleccions. Tot i això, el marge d’actuació dels representants electes queda condicionat per un funcionament i unes competències regulades per decrets i disposicions publicades al BOPA, que fixen les normes de funcionament de l’òrgan.
Uns comicis inclusius el pròxim 17 de juny
La jornada electoral tindrà lloc el 17 de juny i es podrà votar durant tot el dia a la seu de la CASS. Paral·lelament, entre el 8 i el 16 de juny s’habilitarà el vot per dipòsit, tant a les dependències de la parapública com de manera itinerant a les diferents parròquies.
Galabert ha explicat que inicialment s’havia plantejat instal·lar punts de vot durant tota una setmana als comuns, però finalment es va descartar per motius organitzatius i de recursos humans. “Hauríem de destinar unes 32 o 35 persones cada dia durant set dies”, ha detallat, fet que comportava “un cost d’oportunitat molt gran”. Per aquest motiu, es va optar per “un vot per dipòsit itinerant un dia a cada comú”, incloent també el Pas de la Casa el mateix dia que Encamp.
Aquest sistema permetrà que una mateixa persona pugui votar en diferents parròquies mitjançant el vot per dipòsit, amb l’objectiu de facilitar la participació dels diferents col·lectius. La campanya electoral s’allargarà del 6 al 15 de juny, mentre que el dia 16 serà jornada de reflexió, tot i que aquell dia encara es podrà exercir el vot per dipòsit.
La CASS també ha anunciat mesures d’accessibilitat per facilitar el vot de les persones amb discapacitat. Entre aquestes, hi ha documents en lectura fàcil amb pictogrames disponibles al web i paperetes adaptades per a persones amb discapacitat visual o auditiva. “Hem preparat tot un seguit de mesures d’accessibilitat”, ha remarcat Galabert.