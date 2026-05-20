  • Christian García, durant un entrenament a Torremirona. | FAF / Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
Futbol - Amistós internacional

La selecció jugarà a Palamós l’amistós contra l’Iraq, el primer abans de donar el tret de sortida a la Nations League

Després tornarà cap al Principat per rebre a Liechtenstein a Encamp i més tard visitar l'estadi Fadil Vokrri de Pristina per jugar davant Kosovo

Ara sí que sí. La selecció absoluta de futbol ja té totalment enllestida la darrera aturada internacional abans de donar el tret de sortida, al setembre, a la Nations League. De fet, només restava tancar l’estadi on jugar el duel davant l’Iraq i, segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, serà al Municipal de Palamós – Costa Brava −aforament per a unes 6.000 persones−. Val a dir que s’ha estat barallant alguna altra opció per la zona, com Montilivi, tot i que finalment l’escollida ha estat la infraestructura de la localitat costanera.

Aquest serà el primer amistós estiuenc dels de Koldo Álvarez de Eulate, el qual es jugarà el divendres 29 de maig −el de la setmana vinent− a les 17.00 hores. Després tornaran cap al Principat per, el dijous 4 de juny a les 19.00 hores, rebre a Liechtenstein al Nou Estadi de la FAF. El periple el clouran tres dies més tard fent les maletes fins a Pristina, on jugaran davant Kosovo a l’estadi Fadil Vokrri, també a les 19.00 hores.

Val a dir que serà la primera vegada que els tricolor jugaran al Municipal de Palamós – Costa Brava, tot i ser un escenari en el qual la selecció femenina sí que hi ha competit. Va ser el juny de l’any 2023, quan llavors les noies sota les ordres de José Martín ‘Guti’ es van imposar a l’Aràbia Saudita per 3-1 en un amistós.

L’Estadi Municipal de Palamós – Costa Brava.
