  • Remarquen quer l'acusació “fa inferències” a partir de converses en què “mai parlen de ‘dona’m un gram de cocaïna’”. | Marvin Arquíñigo
Elena Hernández Molina
Tensió a la sala judicial

Les suposades ingerències de la Fiscalia encenen als advocats en la tercera jornada del judici de l’’Operació Llops

Alguns dels advocats asseguren que “no hi ha cap element objectiu” que acrediti la compra d’estupefaents per part dels seus clients

Les suposades ingerències de la Fiscalia i la manca de límits per part del Tribunal han encès els ànims dels advocats defensors durant la tercera jornada de la vista oral contra els vuit acusats per tràfic de drogues en el marc de l’Operació Llops. La sessió d’aquest dimecresha estat marcada per les queixes de les defenses, que denuncien un tracte desigual en la manera d’exposar contradiccions al llarg del procediment.

Durant aquests dies —dilluns, dimarts i dimecres— s’ha celebrat el judici oral dels vuit processats, amb declaracions en què alguns acusats han admès que van mentir en les primeres manifestacions davant del Tribunal. També s’han abordat els escorcolls efectuats per part dels agents policials i l’existència d’una xarxa de venda de cocaïna que la investigació dona per confirmada.

En aquest context, un dels advocats ha criticat obertament l’actuació del ministeri fiscal. “Hem vist com la Fiscalia ha posat en relleu contradiccions durant aquest procediment, i no se’ns permet que posem en relleu les contradiccions que hi ha hagut a la sala”, ha manifestat. Segons la defensa, aquesta situació limita la seva capacitat d’argumentació davant del Tribunal.

Un tercer acusat admet tràfic de cocaïna i reconeix haver mentit en la primera declaració de ‘l’Operació Llops’

Pel que fa al fons de la causa, les defenses han posat en dubte la consistència de les proves practicades. Alguns lletrats han sostingut que no existeix cap element objectiu que acrediti la compra d’estupefaents per part dels seus representats. En aquest sentit, han afirmat que determinats agents policials “extreuen inferències” de converses intervingudes en què interpreten que es podria estar parlant de cocaïna, tot i que en cap moment el contingut de les comunicacions ho confirma de manera explícita.

Segons les declaracions policials incorporades a la causa, arran del material decomissat es podria considerar que únicament el primer acusat —per a qui el Ministeri Fiscal sol·licita una pena superior— podria dedicar-se a la venda de droga. Pel que fa al segon acusat, els agents han assenyalat que “possiblement no venia droga”, si bé també han indicat que els implicats actuarien de forma “completament organitzada”.

-Pendent d’ampliació-

El primer acusat de l”Operació Llops’ admet haver venut cocaïna per necessitat davant el Tribunal de Corts

