El primer acusat de l”Operació Llops’ admet haver venut cocaïna per necessitat davant el Tribunal de Corts

La primera sessió del judici per la macrocausa de tràfic i consum de drogues coneguda com a ‘Operació Llops’ s’ha celebrat aquest matí al Tribunal de Corts amb la declaració del primer dels vuit acusats processats en el procediment. L’encausat ha reconegut que va vendre cocaïna i ha assegurat que ho va fer “per desesperació i necessitat”, tot i disposar d’una feina estable en el sector de l’hostaleria. Segons ha explicat, la impossibilitat de fer hores extres i la seva situació personal el van portar a buscar ingressos addicionals. La investigació es va iniciar arran d’una operació policial en què es van intervenir prop de 200 grams de cocaïna en un habitatge, el passat mes de març del 2024, moment en el qual va ingressar a pressó.
A preguntes del ministeri fiscal, ha admès que, d’acord amb els moviments econòmics analitzats durant la instrucció, podria haver venut cocaïna per un import total d’aproximadament 5.800 euros. Així, ha assenyalat que alguns pagaments es feien en efectiu i d’altres mitjançant Bizum, mentre que ha negat que d’altres es fessin per transferència bancària, apuntant que no recorda haver facilitat el seu número IBAN. Tanmateix, l’acusat ha incidit en el fet que el preu del gram era entre els 50 i els 60 euros, que totes les transaccions es van efectuar dins del Principat.
Cal remarcar que en la seva primera declaració davant el batlle instructor, l’acusat havia manifestat que els set embolcalls que se li van trobar eren per a consum propi. Aquest dilluns, però, ha rectificat aquella versió i ha afirmat que la substància estava destinada a la venda. En aquest sentit, ha atribuït el canvi de relat al nerviosisme del moment i ha assegurat que no és consumidor i que únicament traficava amb cocaïna.
Segons ha detallat, els contactes amb els compradors es feien principalment a través de missatges de WhatsApp i trucades telefòniques, i les persones interessades s’apropaven al seu domicili per adquirir la droga. En tot moment ha indicat que el seu proveïdor era dins del país, i que totes les operacions es feien dins del principat, tot i reconèixer que algun comprador vivia a la Seu d’Urgell.
La fiscalia ha incidit en les contradiccions detectades tant en les seves declaracions com en el contingut de converses intervingudes. En relació amb determinats termes utilitzats en els missatges, l’acusat ha negat reiteradament que fessin referència a operacions de venda de droga. En altres moments, però, ha admès que part del vocabulari podia estar vinculat a la cocaïna, i s’ha mostrat ambigu en referències a la paraula ‘lucas’, qüestionada per la fiscalia.