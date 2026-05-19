Afers Socials registra un 35% més de casos sobre habitatge i supera els 5,2 milions d’euros en ajuts per al lloguer

L’elevat preu del lloguer continua sent una de les principals problemàtiques socials detectades pel Ministeri d’Afers Socials. Així es desprèn del balanç anual del departament corresponent al 2025, el qual fixa els ajuts vinculats a l’habitatge en 5.299.552 euros i situa les dificultats d’accés a un habitatge com una de les causes que més expedients i consultes genera als serveis socials d’atenció primària.
Tot i que la despesa total en ajuts al lloguer ha disminuït un 17,94% respecte al 2024 —quan es van destinar 6.457.744 euros—, la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, ha remarcat que el 2025 ha estat “un moment de transició” després de l’harmonització del reglament dels ajuts amb el model d’habitatge assequible.
“Aquest any ha estat el primer que les famílies han pogut accedir al parc públic d’habitatge a preu assequible”, ha destacat Marín, qui ha assegurat que “més d’un centenar de persones” ja no han necessitat mantenir l’ajut al lloguer perquè han pogut accedir a habitatges públics.
“Les llars unipersonals han passat a concentrar el gruix principal de les consultes i expedients” – Joan Carles Villaverde
La reducció de la despesa també s’explica pels canvis normatius introduïts amb els articles 17 i 18 de la Llei d’habitatge. El director d’Afers Socials, Joan Carles Villaverde, ha recordat que el Govern va flexibilitzar els ajuts entre el 2022 i el 2024 per ampliar-ne l’accés, reduint de cinc a tres anys el requisit de residència i ampliant els llindars econòmics. Amb la recuperació dels requisits ordinaris el 2025, l’article 18 s’ha mantingut per cobrir les situacions “més extremes” i ampliar els imports dels ajuts.
Segons les dades presentades, els serveis socials d’atenció primària han tractat 264 problemàtiques relacionades amb l’accés a l’habitatge, un 35,4% més que l’any anterior. També han augmentat les consultes vinculades als estudis —com absentisme escolar, dificultats d’aprenentatge o problemes conductuals—, amb 198 casos (+37,5%), i les relacionades amb salut, malalties cròniques o baixes laborals, amb 552 casos (+38,75%). En total, els serveis han gestionat 879 problemàtiques dins dels expedients oberts durant l’any.
Els ajuts econòmics ocasionals pugen i Afers Socials destina més de 5.000 euros de mitjana per llar
L’Àrea de Gestió de Prestacions ha destinat 3.244.174 euros en ajuts econòmics ocasionals. D’aquest import, 910.710 euros s’han destinat a ajudes relacionades amb l’accés a l’habitatge, 992.915 euros a necessitats bàsiques i 1.340.548 euros a l’accés a serveis d’atenció residencial.
Pel que fa a les sol·licituds favorables, el ministeri ha concedit 2.981 ajuts, un increment del 3,78% respecte al 2024. Afers Socials recorda que una mateixa sol·licitud pot comportar més d’un ajut, ja que la cartera del ministeri inclou una vintena de prestacions diferents.
El perfil majoritari de persones beneficiàries correspon a llars unipersonals, amb 467 expedients, i famílies monoparentals, amb 160. Això ha fet augmentar la despesa mitjana per llar fins als 5.068 euros, quan el 2024 era de 4.633 euros.
Més consultes i expedients oberts: el 2025 es tanca amb 1.175 expedients i 1.688 usuaris atesos
El balanç del ministeri també evidencia un augment dels expedients gestionats pels serveis socials. El 2025 s’ha tancat amb 1.175 expedients entre atenció continuada i puntual, amb un increment mitjà del 5,1%. Villaverde ha explicat que els expedients d’atenció continuada —vinculats a problemàtiques socials que requereixen seguiment— han augmentat un 9%, mentre que els expedients puntuals han disminuït un 5%.
Pel que fa als usuaris atesos, el ministeri ha registrat un increment del 3%, arribant a un total de 1.688 persones. Les dades també evidencien un canvi en el perfil de les persones ateses pels serveis socials. Si fins ara el col·lectiu més habitual era el de les famílies monoparentals, durant el 2025 les llars unipersonals han passat a concentrar el volum més elevat de consultes i expedients. Entre famílies unipersonals i monoparentals representen conjuntament el 20,5% del total d’expedients gestionats aquest any.