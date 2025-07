Canvis arran de l'indult concedit pels Coprínceps

El Sindicat Penitenciari reclama l’anul·lació de la reducció de mínims diürns prevista a partir d’aquest dilluns

El SPA també ha expressat la seva inquietud per la manca de personal femení assignat al mòdul de dones

El Sindicat Penitenciari d’Andorra (SPA) ha fet arribar una carta a la ministra d’Interior i Justícia, Ester Molné, en què reclama l’anul·lació immediata de la reducció dels mínims diürns prevista per a aquest dilluns, 28 de juliol, al Centre Penitenciari de la Comella. En el document, el sindicat rebutja l’ampliació dels horaris dels patis i qualsevol altra activitat addicional prevista, considerant que aquestes modificacions s’han decidit sense valorar les conseqüències per al personal ni per al funcionament operatiu del centre.

El sindicat denuncia que la mesura ha estat adoptada “sense tenir en compte la realitat operativa del centre ni, el que és més greu, la seguretat dels treballadors i treballadores que hi desenvolupem la nostra tasca diàriament.” Afegeixen que, sota l’aparença de reorganització, el que realment es pretén és “reduir la presència d’agents durant les hores de més activitat”, fet que representa “un greu risc per a la seguretat general del centre”.

Entre els riscos concrets que comportaria la reducció de personal, el sindicat adverteix de l’efecte directe sobre la vigilància i el control en els horaris de pati. Segons la carta, “la manca de dos agents a les garites durant les hores de pati suposa una disminució evident en la capacitat de vigilància i control, especialment tenint en compte que els interns que habitualment generen situacions de tensió dins el centre continuen presents”.

Pel que fa a les justificacions aportades pel Ministeri, el sindicat rebutja frontalment l’ús de l’indult concedit recentment pels Coprínceps com a argument per a la reducció de mínims. Recorden que “aquesta mesura d’indult ha afectat majoritàriament interns en règims d’arrest nocturn o semi llibertat —un total d’11—, mentre que només un dels alliberats es trobava en règim d’arrest ferm.” Per aquest motiu, consideren que “la càrrega de treball a l’interior del centre pràcticament no ha variat”.

El document també reflecteix un trencament de les relacions institucionals entre el sindicat i les autoritats responsables. El grup sindical assegura que la direcció del centre i el Ministeri han actuat al marge del personal i denuncia que “la seguretat del centre i del seu personal importa ben poc o res tant al Ministeri com a la Direcció del Cos Penitenciari.” Així mateix, afirma que les relacions “es troben trencades precisament per aquesta manera de fer, totalment allunyada de les necessitats reals del personal i de les condicions mínimes de seguretat que han de regir en un centre penitenciari”.

Davant aquest context, el sindicat ha reclamat que durant el mes d’agost es mantinguin uns mínims de “9 agents de dia i 6 de nit”, i que al setembre, en funció de l’evolució de les activitats i la situació dels interns en règim d’arrest nocturn, es pugui revisar la proposta. Consideren que aquests efectius són imprescindibles per garantir “una vigilància més eficaç i una major seguretat per a tots”.

Preocupació per la manca d’agents femenines al mòdul de dones

En la mateixa carta, el sindicat ha expressat la seva inquietud per la manca de personal femení assignat al mòdul S1.2, reservat a internes. Alerten que, arran dels darrers incidents en aquest espai, “no tenim efectius femenins operatius per a treballar a mòduls” i que, actualment, “tota la càrrega de treball de dit mòdul està sent efectuada per agents masculins, amb el risc que això pot comportar”.

Davant d’aquesta situació, el SPA reitera la seva petició de deixar sense efecte la reducció de mínims prevista i defensa la necessitat de mantenir nou agents de dia i sis de nit durant el mes d’agost. Així mateix, obren la porta a revisar aquesta proposta al setembre, en funció de com evolucionin les activitats i el nombre d’interns en arrest nocturn. La carta, signada pel sindicat, ha estat enviada oficialment a la ministra Ester Molné.