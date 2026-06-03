Govern retreu a Escaldes que encara no hagi completat l’estudi de càrrega i l’acusa d’anar “amb la tònica” habitual

Govern ha tornat a carregar aquest dimecres contra el Comú d’Escaldes-Engordany arran dels estudis de capacitat de càrrega màxima parroquial. Durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el ministre portaveu, Guillem Casal, ha anunciat l’emissió dels informes corresponents a sis de les set parròquies, després de constatar que la corporació escaldenca continua sense trametre la informació complementària que l’Executiu li va requerir fa mesos.“La resta sí que han tingut la possibilitat de trametre-la. Escaldes no, i no hem pogut emetre l’informe pertinent”, ha afirmat Casal.
En aquest sentit, l’ens ha decidit continuar la tramitació de la resta d’expedients per evitar bloquejar un procés que considera estratègic per a la planificació territorial del país: “Teníem aquests estudis de capacitat de càrrega gairebé en vies de conclusió i no els podíem acabar de concloure vist que quedava un comú”, ha justificat el ministre. Tanmateix, i més enllà de constatar la manca de documentació, Casal ha aprofitat la compareixença per llançar una crítica directa a la manera de treballar de la corporació encapçalada per Rosa Gili: “No ens sorprèn. Si fa un any van ser els últims que els van presentar, va amb la tònica de treball del Comú d’Escaldes”, ha declarat.
“No ens sorprèn. Si fa un any van ser els últims que els van presentar, va amb la tònica de treball del Comú d’Escaldes” – Guillem Casal
Ara, però, el desacord s’ha reobert després que el Govern hagi constatat que continua pendent la informació complementària necessària per completar l’avaluació. “No soc jo qui ha d’explicar els motius que han conduït el Comú d’Escaldes a no informar d’aquest complement d’informació que se li va requerir”, ha remarcat Casal, qui ha etzibat també que “sovint des de diverses formacions polítiques que formen part del Comú d’Escaldes són les que parlen més de creixement sostenible, planificació i estudis de capacitat de càrrega”.
En aquest sentit, el ministre portaveu ha recordat que els estudis no responen a una iniciativa discrecional del Govern, sinó a una obligació legal derivada de la Llei del 2022 per a la promoció de la sostenibilitat del desenvolupament urbanístic i del turisme. “Demanem al comú que respecti la normativa vigent, perquè no és un caprici del Govern ni de la resta de comuns; hi ha un imperatiu legal del 2022 que hem de complir entre tots”, ha insistit.
“Sovint des de diverses formacions polítiques que formen part del Comú d’Escaldes són les que parlen més de creixement sostenible” – Guillem Casal
Cal destacar que les paraules del ministre recuperen una discrepància que ja es va produir durant la tramitació inicial dels estudis, moment en què Escaldes-Engordany va ser la darrera parròquia a lliurar la documentació al Govern. Va ser el desembre del 2024, quan Gili, va defensar que els treballs s’havien dut a terme “amb la màxima diligència” i que les corporacions havien fet “el millor possible” per tenir els documents preparats. Tot i que finalment els estudis van ser entregats, ara, amb el nou requeriment d’informació complementària formulat per l’Executiu, Escaldes-Engordany s’ha tornat a situar com l’única parròquia pendent de completar el procediment.