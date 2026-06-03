Espot revela gestions de Macron per superar el bloqueig d’una Bulgària que manté aturada la signatura de l’Acord

El president de França i copríncep d’Andorra, Emmanuel Macron, i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, han mantingut contactes amb les autoritats búlgares per intentar desbloquejar la decisió de signatura de l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea. Així ho ha revelat el cap de Govern, Xavier Espot, en declaracions posteriors a la reunió del Pacte d’Estat.
I és que cal recordar que Bulgària continua sent l’únic estat membre que impedeix l’aprovació definitiva del text, una situació que, segons Espot, respon a una qüestió bilateral aliena al contingut del text. «Hi va haver una reunió entre el nostre copríncep amb el primer ministre búlgar i també de la presidenta de la Comissió Europea amb ells», ha explicat, tot indicant que «sé que aquest tema se n’està parlant i nosaltres també fem corretja de transmissió perquè se’n parli», ha afegit.
En aquest context, Espot ha recordat que el bloqueig actual té l’origen en una situació política i judicial que afecta Bulgària i San Marino. «Sabem perfectament que el bloqueig ara prové d’un país que està en una situació política molt determinada», ha afirmat. Malgrat això, s’ha mostrat convençut que la situació acabarà resolent-se. «Jo crec que ara és qüestió de poc temps, però també és veritat que el temps ens ha demostrat que tampoc podem fixar dates concretes i, per tant, volem ser prudents», ha assenyalat.
«Estem una mica a l’espera de què farà Bulgària. Jo espero que al final es retin a l’evidència i no bloquegin un acord d’associació per una qüestió molt particular i que, a més a més, està judicialitzada» – Xavier Espot
Igualment, l’Acord tornarà a estar sobre la taula en la pròxima reunió del Comitè de Representants Permanents de la Unió Europea (Coreper), prevista per a la setmana que ve. Tot i això, Espot ha reiterat que el text ja figurava a l’ordre del dia de la reunió anterior i que va ser retirat a petició de Bulgària. «Estem una mica a l’espera de què farà Bulgària. Jo espero que al final es retin a l’evidència i no bloquegin un Acord d’associació per una qüestió molt particular i que, a més a més, està judicialitzada», ha manifestat.
Així doncs, una vegada desbloquejada la situació amb Bulgària, no hi hauria obstacles polítics rellevants per avançar cap a la signatura. «Ja no hi ha reserves de ningú», ha afirmat. A més, ha indicat que la UE es decanta perquè l’Acord tingui naturalesa mixta, un extrem que obligaria a completar els procediments de ratificació als diferents estats membres. Amb tot, ha insistit que és important evitar més dilacions, ja que «com més temps passa, més risc hi ha que això deixi de ser una prioritat».
El Pacte d’Estat incorpora els agents econòmics i socials
Les declaracions d’Espot s’han produït en el marc de la primera reunió del Pacte d’Estat amb la participació, en qualitat d’observadors, de les principals organitzacions empresarials, econòmiques, professionals i sindicals del país. S’hi han incorporat la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), l’Empresa Familiar Andorrana (EFA), la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, la Unió Sindical d’Andorra (USdA) i el Consell de Col·legis Professionals. Una ampliació que permet «diversificar i ampliar substancialment la composició d’aquest Pacte d’Estat» i enriquir el debat al voltant d’un projecte de país que afronta la seva recta final abans d’un eventual referèndum.
Durant la reunió també s’han analitzat els resultats de l’enquesta política de l’AR+I en vers a l’opinió –encara neguitosa– de la ciutadania sobre l’Acord. En aquest sentit, el cap de Govern ha defensat la necessitat de reforçar els esforços informatius. «Tots hem estat d’acord que hem d’ampliar i diversificar les veus i els canals de comunicació per arribar al conjunt de la ciutadania i no sempre a determinats col·lectius que ja de per si estan prou informats», ha apuntalat.
«Hem d’ampliar i diversificar les veus i els canals de comunicació per arribar al conjunt de la ciutadania i no sempre a determinats col·lectius que ja de per si estan prou informats» – Xavier Espot
Entre els nous observadors hi havia el president de la CEA, Gerard Cadena, qui en representació de totes les organitzacions, ha valorat positivament l’entrada de les entitats empresarials al Pacte d’Estat i ha coincidit amb Espot sobre la necessitat de replantejar la comunicació pública del projecte. «Potser no s’ha fet la comunicació adequada», ha reconegut.
Pel que fa a la percepció de l’Acord dins del teixit empresarial del país, el president de la patronal ha considerat que la tendència és cada vegada més favorable. «Constatem un canvi progressiu de les mateixes empreses, que es van fent càrrec del que és l’Acord d’associació», ha afirmat. Segons ha comentat, la tasca informativa desenvolupada durant els darrers mesos està contribuint a reduir les reticències inicials. «El fet d’anar treballant i anar explicant tot el que representa fa que les empreses estiguin més predisposades a acceptar aquest acord», ha assenyalat.
«Constatem un canvi progressiu de les mateixes empreses, que es van fent càrrec del que és l’acord d’associació» Gerard Cadena
Malgrat la incertesa sobre els terminis, el president de la CEA ha deixat clar que el teixit empresarial continua preparant-se per a una major integració amb Europa. «Ve Europa, preparem-nos per a Europa», ha resumit, tot subratllant que Andorra necessita mantenir una relació estreta amb els seus veïns i minimitzar els possibles impactes que podria comportar quedar al marge dels canvis que s’estan produint al seu entorn.