El Govern apel·la a “deixar de banda els apriorismes” per culminar la reforma de les pensions aquesta legislatura

Després que aquest mateix matí el Fons de Reserva de Jubilació (FRJ) tornés a reclamar una actuació urgent envers la reforma de les pensions i lamentés que s’hagi “perdut un altre any”, el ministre portaveu, Guillem Casal, ha defensat que la modificació del model s’ha de construir des de la cambra parlamentària i no pas des de l’ens governamental: «El Govern no té capacitat legislativa per fer-ho», ha apuntat en roda de premsa posterior al Consell de Ministres, tot recordant que, precisament per aquest motiu, durant aquesta legislatura “es va decidir crear una comissió específica per bastir un text i treballar-lo des del Consell General”.
Segons el ministre, aquesta fórmula es va escollir deliberadament per evitar que la reforma quedés condicionada per interessos partidistes i per afavorir un acord transversal capaç de mantenir-se en el temps. “Es va decidir que es treballés i es pilotés des del Consell General perquè no hi hagués una influència política o partidista al voltant d’aquesta situació”, ha explicat, insistint en el fet que qualsevol modificació s’ha de donar “amb ampli consens polític perquè superarà legislatures i hem de trobar el millor encaix possible al llarg dels anys”.
Així, el portaveu governamental ha etzibat que “hauríem de ser capaços de deixar de banda aquells apriorismes polítics per poder tirar endavant una reforma que segurament els més joves ho agrairien i també les futures generacions”, tot i assegurar que el Govern continuarà col·laborant en el procés. “Sempre ens hem mostrat col·laboratius per ajudar i tirar endavant aquesta reforma”, ha explicat, destacant que els grups de la majoria ja han avançat en la definició d’un model. Tanmateix, ha indicat que també “hi ha voluntat per part de certs consellers generals d’altres formacions polítiques de també sumar-se a aquesta modificació”.
Malgrat això, ha evitat fixar terminis concrets sobre l’abast de la reforma i ha deixat aquesta decisió en mans dels grups parlamentaris: “Després el que haurem de mirar és quin abast i fins a on és possible tirar-lo endavant, però això correspon a les negociacions que hi ha dins del Consell General”. Així, el ministre portaveu ha justificat que sigui el mateix Consell General qui presenti una eventual proposta legislativa, en lloc que sigui impulsada pel Govern: “Cal fer un vot de confiança i respectar la feina d’aquells que han portat aquesta temàtica”.
En aquest sentit, Casal ha remarcat que diversos consellers generals han dedicat temps a analitzar informes, estudiar escenaris i treballar propostes durant els darrers mesos. “És més just que aquells que s’hi han adreçat i hi han treballat la puguin presentar que no pas el Govern”, ha afirmat, admetent, però, que l’Executiu ha compartit informació i plantejaments amb els grups. Tanmateix, ha tornat a remarcar que l’objectiu és que la reforma pugui veure la llum abans del final de la legislatura: “Ho hem d’assolir en aquest tram final”, ha sentenciat.