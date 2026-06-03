El Comú d’Escaldes retira un pollancre negre del Prat del Roure després de detectar-ne una vitalitat reduïda

El Comú d’Escaldes-Engordany ha retirat aquest dimecres un pollancre negre situat al Prat del Roure després que una auditoria periòdica de l’arbrat hagi detectat un risc elevat de caiguda. La intervenció s’ha dut a terme seguint les indicacions dels tècnics especialitzats en arboricultura, els quals havien avaluat l’estat de salut i l’estabilitat de l’exemplar.
Segons l’informe elaborat pels especialistes, l’arbre presentava una vitalitat reduïda i importants alteracions biomecàniques. L’estudi també ha detectat necrosi extensa a la soca, el tronc i diverses branques principals, unes afectacions que comprometien la seva resistència i incrementaven el risc associat a la seva permanència.
Des de la corporació comunal s’ha remarcat que la decisió s’ha adoptat per motius estrictament preventius. La ubicació de l’exemplar, al costat de l’skatepark i de les àrees infantils del parc, en una zona freqüentada diàriament per famílies, infants i joves, ha estat un dels factors tinguts en compte. Abans de començar els treballs, s’ha delimitat un perímetre de seguretat per protegir els usuaris de l’espai.
L’informe tècnic detecta necrosi extensa i greus afectacions estructurals que comprometien l’estabilitat de l’exemplar retirat al parc
Una vegada finalitzada la retirada, els especialistes continuaran examinant l’interior de l’arbre per determinar amb més precisió les causes del deteriorament. L’objectiu és obtenir dades que permetin perfeccionar el seguiment de l’arbrat comunal i anticipar possibles incidències similars en el futur.
Pel que fa a la reposició de l’exemplar, aquesta s’estudiarà més endavant, coincidint amb el període més adequat per a la plantació. Els serveis tècnics valoraran les opcions disponibles en funció de les característiques de l’espai i de les necessitats de l’entorn.
L’actuació s’emmarca en la política de gestió de l’arbrat impulsada pel comú. En aquesta línia, recentment també es va trasplantar un arbre afectat per les obres d’ampliació dels carrils de circulació al carrer de la Unió, que ha estat reubicat a la nova zona verda del Prat del Roure. Amb aquesta actuació, la corporació defensa que prioritza la conservació dels exemplars sempre que sigui possible i reserva la seva retirada als casos en què els informes tècnics determinen que existeix un risc per a la seguretat de les persones.