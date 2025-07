Revisió penitenciària puntual i limitada

Catorze interns es beneficien del decret dels coprínceps amb dotze alliberaments i dues reduccions de pena

El Govern detalla l’aplicació de la mesura a La Comella, amb una valoració individualitzada de cada cas segons els criteris d’exclusió i admissió

El Govern ha informat que un total de 14 persones privades de llibertat al Centre Penitenciari d’Andorra es beneficiaran del decret d’indult anunciat pels coprínceps. En concret, segons han detallat fonts oficials, 12 interns veuran extingida totalment la seva condemna i quedaran en llibertat, distribuïts de la següent manera: cinc en règim d’arrest nocturn, sis en règim d’intern i u en règim de semillibertat. A més, altres dos interns, actualment en règim tancat, veuran reduïda la seva condemna, en aplicació parcial del decret. El Govern ha remarcat que s’ha actuat seguint els criteris establerts i amb valoració individualitzada de cada cas.

La mesura s’emmarca en el decret de reducció de penes decretat pels coprínceps d’Andorra, Josep-Lluís Serrano i Emmanuel Macron, amb motiu del jurament del nou copríncep episcopal, el passat 26 de juny de 2025. Segons el comunicat difós pel Bisbat d’Urgell, s’ha decretat una reducció de sis mesos en les penes de presó i arrest per a les persones condemnades per delictes i contravencions comesos abans d’aquesta data.

Tot i això, la mesura no és automàtica ni universal. El decret estableix que no s’aplicarà en casos de delictes greus, com ara aquells contra la vida, la integritat física o moral, la llibertat sexual, contra agents policials o penitenciaris, ni tampoc per delictes de tràfic de drogues, terrorisme, corrupció, o associació il·lícita, entre altres. També en queden exclosos els reclusos amb mala conducta reiterada, els condemnats en rebel·lia que no compareguin dins dels seixanta dies naturals posteriors a la notificació de la sentència, i els considerats delinqüents habituals.