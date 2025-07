Negociació salarial encallada

Els sindicats titllen de “poc transparent i professional” la manera de tractar les negociacions per part de l’Executiu

Els funcionaris alerten que aquesta ruptura provoca una "pèrdua de confiança" en l'ens governamental per arribar a acords sostenibles

Els sindicats del sector públic —SEP, SIPAAG, SIPAAJ, SIBA, SPA i SIP— han denunciat aquest divendres la suspensió sobtada de l’acord sobre la política retributiva dels treballadors de l’administració, la qual s’havia de formalitzar aquest dijous 24 de juliol després de mesos de negociació amb el Govern. Les organitzacions sindicals acusen l’Executiu d’haver actuat amb manca de serietat, transparència i professionalitat, i alerten que aquesta ruptura representa una pèrdua de confiança en la voluntat del Ministeri de Funció Pública per assolir acords sòlids i sostenibles.

Segons han explicat els sindicats, des del mes de maig s’havien mantingut diverses reunions amb l’objectiu d’arribar a un acord que inclogués tres línies principals: un increment de la base retributiva basat en un estudi de mercat extern, el reconeixement de l’antiguitat del personal interí, i una reubicació transitòria dins les bandes salarials per compensar la suspensió del sistema d’avaluació del rendiment (GADA), en vigor des del 2009. Aquest conjunt de mesures havia quedat recollit en un document que, segons els representants sindicals, va ser revisat i consensuat per totes les parts el passat dilluns 21 de juliol, sense discrepàncies en la seva interpretació.

Malgrat això, Funció Pública va comunicar dimecres la suspensió de la signatura prevista per a l’endemà. Segons va justificar, existia una suposada mala interpretació de l’acord, especialment pel que fa a la compatibilitat entre dues de les mesures: d’una banda, l’actualització retributiva a partir de l’estudi de mercat extern, i de l’altra, la recol·locació del personal dins les bandes salarials segons l’antiguitat, amb caràcter transitori fins a la implementació de la carrera professional prevista per al 2027. Aquest ajust hauria de permetre, segons el plantejament inicial, situar els treballadors en el tram retributiu que els correspondria d’acord amb els anys de servei.

Els sindicats rebutgen aquesta explicació i asseguren que cap de les mesures era incompatible amb les altres. En aquest sentit, afirmen que “els acords constaven per escrit i es van revisar per totes les parts” i que, per tant, “els sindicats no hem comès cap error d’interpretació”. En aquest sentit, recorden que “el text dels acords revisat el dilluns contemplava aquestes mesures com a complementàries, i cap era substitutòria d’una altra”.

A més, critiquen que, durant el procés de negociació, no se’ls ha facilitat l’estudi econòmic encarregat a l’empresa PeopleMatters, base de les propostes del Govern, ni tampoc les presentacions ni actes de les reunions. “Aquestes accions i canvis de discurs sobtats per part de Govern, l’incompliment de calendaris i acords per part del Ministeri de Funció Pública només fan que esgotar la paciència i la confiança que els treballadors han donat fins ara”, denuncien.

Després de disset anys sense una actualització salarial ajustada al cost de vida, amb congelacions de complements i l’incompliment legal derivat de la suspensió del GADA, les organitzacions sindicals reclamen respecte cap als treballadors públics i exigeixen que el Govern assumeixi responsabilitats, tot restablint un marc de negociació amb garanties. “Exigim respecte als treballadors públics i als seus representants, i que Govern doni explicacions i assumeixi la seva responsabilitat, per poder recuperar la confiança en el diàleg i poder reprendre la negociació amb garanties per totes les parts”, afirmen.

Tot i la desconfiança que ha generat la ruptura, els sindicats han expressat la voluntat de donar un últim vot de confiança al procés, amb la condició que es garanteixi la màxima transparència, es comparteixi tota la informació rellevant i es treballi per una actualització salarial justa, equitativa i alineada amb el mercat laboral. “Demanem que, aquesta vegada sí, es segueixin criteris d’equitat i justícia, es tinguin en compte totes les aportacions realitzades i que Govern demostri responsabilitat davant la ciutadania valorant el servei dels treballadors públics del país”.