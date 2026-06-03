La CASS evita el pagament de gairebé 788.000 euros a causa d’executar els control de les pensions d’invalidesa

Els controls aplicats per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) sobre les pensions d’invalidesa del grup 1 han permès evitar el pagament de prop de 788.000 euros durant el 2025. La mesura s’emmarca en el seguiment de l’article 172 de la Llei de la CASS, que regula les pensions d’invalidesa compatibles amb una activitat laboral, i s’ha reforçat després de detectar-se el 2024 irregularitats en la seva aplicació.
Segons les dades presentades per la parapública, al llarg del 2025 s’han deixat d’abonar 787.588 euros gràcies als controls efectuats, mentre que l’import efectivament abonat als beneficiaris afectats ha estat de 484.484 euros.
La CASS ha explicat que el control es va començar a aplicar de manera sistemàtica a principis del 2024 i que el nombre de persones revisades ha anat augmentant progressivament. Si al gener del 2025 hi havia 165 persones afectades pel control, la xifra va arribar fins a les 229 al tancament de l’exercici.
«Els controls sobre les pensions d’invalidesa del grup 1 han permès evitar gairebé 788.000 euros en pagaments durant el 2025» – Marc Galabert
El president del consell d’administració de la CASS, Marc Galabert, ha recordat que l’organisme va actuar després de detectar «un error en la regularització» d’aquestes prestacions. «Hem posat els mitjans perquè es regularitzi d’acord amb la normativa tal com s’hauria hagut de fer prèviament», ha afirmat.
Galabert ha destacat que els estalvis obtinguts oscil·len «entre els 600.000 i els 700.000 euros llargs», una xifra que varia segons el nombre de persones afectades i també dels salaris percebuts pels pensionistes que continuen treballant.
La regularització es basa en el funcionament previst a l’article 172. En aquests casos, la CASS compara l’import de la pensió que correspondria percebre amb el salari obtingut per la persona beneficiària. La diferència resultant és la quantitat que finalment es paga.
Des de la parapública assenyalen que la diferència entre les quantitats efectivament abonades i les que s’haurien pagat sense aquest control evidencia l’impacte de la mesura. El president de la CASS ha qualificat de «paradigmàtica» la distància existent entre els imports regularitzats i l’escenari hipotètic en què no s’hagués aplicat la supervisió prevista per la llei. «Es compara el que s’hauria de cobrar de pensió amb el salari que es té i la diferència és el que es paga», ha resumit Galabert.