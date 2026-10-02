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  • El SIB A-118 'arrenca' a Govern un reposicionament de l’1,67% anual. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
  • Societat
Conflicte laboral

El SIB A-118 ‘arrenca’ a Govern un reconeixement salarial de l’1,67% anual en el nou pla de carrera dels bombers

L'Executiu tirarà endavant el bloc de seguretat i salut laboral, mentre la Mútua i el còmput de les especialitats encara continuen pendents d'estudi

La reunió mantinguda entre els representants del SIB A-118 amb el cap de Govern, Xavier Espot; el ministre de Funció Pública, Marc Rossell, i la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha permès acostar posicions en algunes de les principals reivindicacions que mantenen viu el conflicte entre les dues parts. Almenys així es dona a entendre en un comunicat intern enviat pel sindicat als seus afiliats, al qual ha tingut accés El Periòdic, en què els representants qualifiquen de «molt cordial» la trobada i de la qual fan un «balanç positiu» després d’haver exposat els diversos punts (un total de 17) inclosos en el dossier traslladat a l’ens. Tanmateix, i malgrat els avenços assolits, el SIB A-118 ho té clar: les mesures de pressió es mantenen i hauran de ser valorades en una pròxima assemblea sindical.

Un dels principals avenços afecta el pla de carrera, un dels punts que havia provocat més discrepàncies. I és que, tot i que el sindicat reclamava que, a l’hora de situar els bombers dins de la nova escala salarial, es reconegués un 1,66% per cada any treballat davant de l’1,33% plantejat per l’Executiu, aquest es fixarà finalment en l’1,67%. L’aplicació, però, es farà en dos anys: un 40% el 2027 i el 60% restant el 2028, i l’única condició serà acreditar la formació obligatòria.

A més, els bombers que van entrar al cos abans del 2010 podran cobrar-ne el 100% ja el 2027 si compleixen aquesta formació. Pel que als complements d’antiguitat, el SIB A-118 assegura que el pas del sistema de triennis (cada tres anys) al de quinquennis (cada cinc) no perjudicarà els drets ja generats. Així, per exemple, un professional que porti dos anys acumulats per completar el seu pròxim trienni no els perdrà amb el canvi de sistema, sinó que podrà completar aquest trienni abans de passar als quinquennis.

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Tanmateix, i més enllà de la carrera professional, el sindicat apunta que «les tres línies vermelles continuen vives». Anant per pams, i en matèria de seguretat i salut laboral, semblaria ser que Govern sí que s’ha compromès a tirar endavant el pla de descontaminació i d’equips de protecció individual (EPI), la vigilància de la salut i el desplegament del Reglament de seguretat i salut laboral. El treball es desenvoluparà a través d’una comissió en què formaran part membres de l’ens sindical, tot i que encara queda per concretar la dotació econòmica necessària per poder desplegar dites mesures. Pel que fa a la cotització a la Mútua i el còmput de les especialitats de cara a la jubilació (dues de les altres qüestions plantejades), s’estarien estudiant «sense reticències i amb bona predisposició», amb l’Executiu comprometent-se a donar resposta en un termini màxim de quinze dies.

Precisament, sobre la jubilació, hi ha un altre punt a destacar. Segons ha exposat el SIB A-118, el pagament únic de productivitat s’estendrà a tots els bombers jubilats des de l’any 2009, però també hi haurà canvis per als professionals acollits a la jubilació voluntària prevista en la disposició transitòria tercera (DT3): a partir dels 65 anys, tindran reconegut de manera vitalícia un percentatge únic del 60% (és a dir, el mantindran durant la resta de la seva vida). Així i tot, no s’especifica sobre quina base es calcula aquest percentatge i ara haurà de ser el sindicat qui elabori un estudi sobre els professionals afectats per la DT3, ja que la possibilitat d’ampliar aquesta disposició continua sense acord amb l’ens governamental.

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D’aquesta manera, sembla que no tot està resolt. Així també ho perceben els mateixos representants, els quals han traslladat als afiliats que set dels 17 punts exposats «tiren endavant» i que sis queden en estudi o en comissions en les quals participarà el SIB A-118. Pel que fa als quatre restants, continuen trobant reticències o han estat derivats cap a altres vies. Entre aquests últims se situen les 40 hores d’indisposició, les funcions permanents, la situació dels administratius i teleoperadors i l’esmentat de la DT3: «No els deixem de banda», remarquen, però, els representants. A partir d’ara, doncs, i fent repàs, el sindicat esperarà la resposta de Govern sobre la Mútua i la jubilació, elaborarà l’estudi sobre els afectats per la DT3 i participarà en les comissions fixades, reclamant que «tots els compromisos quedin per escrit, amb terminis i actuacions definides». «Esperem que el Govern estigui a l’altura dels compromisos adquirits», conclou el comunicat enviat als afiliats sindicals.

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