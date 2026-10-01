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  • Les obres que s'estan duent a terme. | Comú d'Encamp
Sergi Gil Bosch
Treballs de pavimentació

Encamp preveu enllestir el 30 d’octubre les obres de les voravies i els passos de vianants de Príncep Benlloch

L’actuació ampliarà les voravies i convertirà dos passos de vianants en elevats, amb afectacions puntuals al trànsit i a les línies d'autobús L2 i L4

El Comú d’Encamp ha iniciat els treballs de pavimentació de la rotonda d’accés al poble i a la carretera de Vila, davant del parc de l’Ossa, abans de continuar amb la construcció i millora de les voravies de l’avinguda de Príncep Benlloch. L’actuació busca millorar la mobilitat dels vianants i s’estendrà des de la rotonda que dona accés a la carretera de Vila fins a la intersecció de l’avinguda amb el passeig de l’Alguer. La previsió és que les obres finalitzin el 30 d’octubre.

Els treballs comportaran afectacions a la mobilitat aquest divendres, quan la carretera de Vila quedarà tallada al trànsit entre la rotonda d’accés a Hort de Godí i la rotonda d’accés al poble d’Encamp, de les 09.15 a les 16.00 hores. La restricció també modificarà el servei de les línies nacionals d’autobús L2, d’Encamp, i L4, del Pas de la Casa. Entre les 11.00 i les 15.00 hores quedaran anul·lades, en sentit baixada cap a Escaldes-Engordany, les parades de La Molina-Parc de l’Ossa, Riu Blanc i Prada de Moles. Com a alternativa, s’habilitarà una parada provisional a la carretera de Vila, passada la rotonda, i es podrà utilitzar la parada de Ràdio Andorra.

Més enllà d’aquesta afectació, la circulació de vehicles i vianants es mantindrà durant el desenvolupament de les obres, igual que l’accés als aparcaments situats a l’avinguda. L’actuació preveu ampliar les voravies existents al llarg de tot el tram i construir-ne una de nova entre els números 24 i 26 de l’avinguda de Príncep Benlloch, a més de renovar l’asfalt de la rotonda. També es desplaçaran dos passos de vianants per millorar la seguretat i la circulació de la zona. Tots dos passaran a ser elevats per reforçar la protecció dels vianants en aquests punts pròxims al parc de l’Ossa. Les diferents intervencions formen part dels treballs previstos fins a finals d’octubre per millorar els desplaçaments a peu en aquest tram d’Encamp.

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Encamp preveu enllestir el 30 d’octubre les obres de les voravies i els passos de vianants de Príncep Benlloch
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