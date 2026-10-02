Els promotors de la Querola situen en 18 mesos la recuperació del complex: «El que som no serà destruït pel foc»

Els promotors de la Querola mantenen l’optimisme sobre el futur del complex després de l’incendi i situen en uns 18 mesos el termini perquè s’hi pugui tornar a viure, tot i que algun dels edificis afectats podria necessitar més temps per quedar completament recuperat. «Creiem que en un termini de 18 mesos es pot tornar a posar la Querola com estava el dia abans de l’incendi. Aquesta és la voluntat i la idea del projecte», ha assegurat, en declaracions a RTVA, un dels promotors, Jordi Cerqueda, qui manté l’objectiu de recuperar el 100% del conjunt.
Els danys provocats pel foc s’han concentrat principalment en la zona dels habitatges i, segons Cerqueda, només una quarta part s’hauria vist afectada. L’estructura del complex, amb un predomini del ciment i el ferro i amb la fusta utilitzada principalment com a recobriment interior, permet confiar en la recuperació de bona part del que ja estava construït. «Potser un dels dos edificis no estarà d’aquí a 18 mesos totalment completat, però això no vol dir que les zones comunes i totes les parts de circulació no puguin estar totalment operatives molt abans», ha explicat el promotor.
«Potser un dels dos edificis no estarà d’aquí a 18 mesos totalment completat, però això no vol dir que les zones comunes i totes les parts de circulació no puguin estar totalment operatives» – Jordi Cerqueda
La voluntat passa també per mantenir les característiques originals dels habitatges, concebuts de manera individualitzada durant els anys de desenvolupament del projecte. «Cadascun dels habitatges de la Querola s’ha fet d’una forma molt personalitzada. S’hi ha treballat molt a fons. La intenció és tornar-los a recuperar amb la mateixa qualitat i estàndard», ha afirmat Cerqueda, tot insistint, així, que l’incendi no comportarà renunciar al plantejament inicial del complex, sinó reconstruir les parts afectades mantenint el nivell amb què havien estat projectades.
«Quan m’hi vaig apropar per primera vegada vaig pensar en un cataclisme, en una fatalitat, en el cavall de Troia cremant-se. Vint anys de treball i il·lusió els veies cremant», recorda Cerqueda sobre les primeres hores del sinistre. Va tenir coneixement de l’incendi a través d’una trucada telefònica cap a les 01.30 hores i, des d’aquell moment, va mantenir el contacte amb els tres arquitectes vinculats al projecte: Jean Nouvel, amb qui va parlar primer, Jordi Ribes i Jordi Sala, el qual ja es trobava presencialment al lloc dels fets.
«Quan m’hi vaig apropar per primera vegada vaig pensar en un cataclisme, en una fatalitat, en el cavall de Troia cremant-se. Vint anys de treball i il·lusió els veies cremant» – Jordi Cerqueda
Cerqueda ha lamentat també les especulacions sorgides al voltant dels desperfectes ocasionats pel foc i ha confirmat que hi havia un vehicle a l’aparcament del complex, tot i que només va patir afectacions lleus i es va poder salvar. Pel que fa a l’origen de l’incendi, ha remarcat que encara està pendent d’esclarir i ha evitat donar per tancada cap hipòtesi, tot i apuntar que «sembla que hi va haver un foc petit a la part del bosc, en un lloc on no hi passa ningú», un punt a la part posterior de la Querola on s’hauria pogut generar calor fins a acabar transformant-se en una flama.
En aquest sentit, el complex disposa de detectors d’incendis i de fum, així com d’un sistema d’alarma extern connectat amb una empresa de seguretat, però la Querola encara es trobava en fase d’obres i aquests sistemes estaven desconnectats. «S’han respectat al 100% els protocols de seguretat i evacuació d’incendis. Hi havia tota una sèrie de sistemes instal·lats, però estava en obres. Això vol dir que estava tot desconnectat», ha explicat Cerqueda, obrint la porta, arran del sinistre, a estudiar normes que emparin els edificis quan es trobin a uns sis mesos de finalitzar els treballs.
«S’han respectat al 100% els protocols de seguretat i evacuació d’incendis. Hi havia tota una sèrie de sistemes instal·lats, però estava en obres. Això vol dir que estava tot desconnectat» – Jordi Cerqueda
Les causes definitives dependran de la investigació que la Policia, els Bombers i el departament d’Indústria duen a terme des del 24 de setembre. Cerqueda calcula que aquesta podria concloure en unes dues o tres setmanes i que, posteriorment, serà el torn dels perits. La recuperació del projecte correspon a la constructora Cevalls, de manera que serà la seva assegurança l’encarregada de cobrir les despeses corresponents a la rehabilitació dels edificis. Els promotors també disposen d’una assegurança pròpia, tot i que Cerqueda ha assenyalat que, en la fase actual dels treballs, aquesta té poca incidència.
«No m’agrada dir que la responsabilitat és seva perquè, realment, no és de ningú. Ha estat una fatalitat, com va passar amb els aiguats d’Andorra», ha manifestat Cerqueda en referència a la constructora, destacant que la relació amb l’empresa dels germans Armengol continua sent de «gran proximitat i afinitat», malgrat que sigui l’assegurança de Cevalls la que s’encarregui de cobrir la recuperació. La prioritat, segons exposa, passa ara per determinar l’abast dels danys i preparar els treballs necessaris per començar la rehabilitació tan aviat com sigui possible.
«No m’agrada dir que la responsabilitat és seva [de l’assegurança] perquè, realment, no és de ningú. Ha estat una fatalitat, com va passar amb els aiguats d’Andorra» – Jordi Cerqueda
Abans de l’incendi, el 40% dels immobles ja s’havien venut mitjançant promeses i contractes de compravenda. Els promotors asseguren que des del sinistre han mantingut un contacte constant amb els futurs propietaris i que, malgrat l’impacte inicial de la notícia, aquests mantenen la voluntat de poder entrar als habitatges quan estiguin recuperats. Cerqueda ha posat també en valor la intervenció durant el foc i considera que va ser determinant per limitar-ne les conseqüències: «Si no hagués estat per la ràpida actuació dels bombers, hauria estat un desastre total».
La setmana vinent està prevista la primera reunió dels promotors amb els enginyers i arquitectes per avançar tota la feina possible abans que es pugui començar a intervenir sobre el complex. Així, i després de vint anys dedicats al desenvolupament de la Querola, Cerqueda deixa clar que la intenció és reprendre el projecte i recuperar les parts afectades per l’incendi. «Hem de continuar. Ho aconseguirem. El que som no serà destruït pel foc», conclou el promotor, mantenint l’objectiu que el conjunt pugui tornar progressivament a l’estat anterior al sinistre.