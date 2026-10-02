Govern obre la porta a prendre mesures al febrer contra les empreses que no tinguin ja registrat el pla d’igualtat

Govern ha presentat aquest divendres el nou Distintiu de la Igualtat de Tracte i d’Oportunitats entre Dones i Homes per a les empreses de més de 50 treballadors amb l’objectiu de fomentar i incentivar l’aplicació de polítiques d’igualtat, conciliació laboral i corresponsabilitat, al mateix temps que reconeix les empreses i organitzacions públiques i privades que desenvolupin polítiques en favor de la igualtat entre homes i dones en el seu entorn laboral.
Tanmateix, la secretària d’Estat d’Igualtat, Mariona Cadena, ha obert la porta a prendre mesures a partir del febrer contra les empreses que continuïn sense presentar el pla d’igualtat. «Estem intentant proporcionar la màxima ajuda. El que no volem és no facilitar-los l’ajuda i directament sancionar-los. Ens hem posat fins a principis de l’any vinent, cap al febrer. Si això no acaba d’avançar, intentarem prendre mesures», ha declarat.
Segons ha assenyalat Cadena, algunes empreses ja s’han posat en contacte amb l’Executiu arran de les cartes enviades per la ministra de Treball, Conxita Marsol, en les quals recordava que els plans d’igualtat s’havien de registrar. A més, ha apuntat també que l’objectiu és «complir amb aquest mandat legal, que és que el 100% de les empreses de més de 50 treballadors tinguin el seu pla d’igualtat registrat. Ara mateix tenim registrats un 80% dels plans d’igualtat». La tasca, doncs, segons Cadena, és acompanyar les empreses que encara no han registrat els plans, fer pedagogia i ajudar-les a desenvolupar-los.
«L’objectiu és complir amb aquest mandat legal, que és que el 100% de les empreses de més de 50 treballadors tinguin el seu pla d’igualtat registrat. Ara mateix tenim registrats un 80%» – Mariona Cadena
Tot i que el pla és obligatori per a les empreses de més de 50 treballadors, el distintiu es pot atorgar a totes les empreses del Principat, independentment de la seva mida i nombre de treballadors, esdevenint així un incentiu per promoure polítiques d’igualtat. En aquest aspecte, la secretària d’Estat d’Igualtat ha valorat positivament el fet que un 20% de les empreses amb menys de 50 treballadors l’hagin registrat de manera voluntària: «Tenim un 20% d’empreses de menys de 50 treballadors que sí que ens han registrat el pla d’igualtat».
D’altra banda, l’Executiu ha establert els criteris que es tindran en compte per atorgar el distintiu. Cadena ha deixat clar que serà obligatori disposar d’un protocol d’assetjament: «Exactament, el protocol d’assetjament sexual i per raó de sexe. Aquest sí, és obligatori per a totes les empreses del país, independentment de la seva mida». Altres factors seran la conciliació laboral, la corresponsabilitat i l’equitat salarial, així com la contractació i la promoció, els quals seran avaluats per una comissió formada per un representant del Departament de Treball, una persona representant d’Igualtat, una persona representant de l’Institut Andorrà de les Dones i un expert en igualtat.
«Permetrà que en determinats procediments d’atorgament de subvencions o de contractació pública les empreses que tinguin aquest distintiu, que és voluntari, tinguin una puntuació més alta» – Laura Camps
Així doncs, el procés per aconseguir el distintiu passa per tres fases una vegada es registra la sol·licitud a la seu electrònica. Primer es fa l’entrega de la documentació, les memòries i les declaracions de responsabilitat; després, en la segona fase, hi ha l’avaluació per part de la comissió, i, finalment, la resolució per comunicar a les empreses que han aconseguit el distintiu.
«Un dels dos requisits que hi ha previstos per poder presentar la sol·licitud és haver presentat el pla d’igualtat, això és un requisit que s’exigeix, i complir amb les obligacions de la bretxa professional de gènere. Llavors, si l’empresa té aquests dos requisits complets, podrà presentar la sol·licitud, a banda d’una memòria de les mesures efectivament implementades a l’empresa que puguin ser objecte de valoració d’acord amb aquest reglament i poder obtenir el distintiu», ha remarcat la secretària d’Estat de Treball, Laura Camps.
Més enllà de posar en valor les mesures implementades per l’empresa, aquest distintiu també «permetrà que en determinats procediments d’atorgament de subvencions o de contractació pública les empreses que tinguin aquest distintiu, que és voluntari, tinguin una puntuació més alta», ha afirmat Camps, detallant també que el termini per presentar les sol·licituds és entre l’1 i el 30 de març, mentre que l’Administració disposarà de dos mesos per resoldre-les. La vigència del distintiu serà de tres anys, període durant el qual Govern podrà fer-ne el seguiment, així com dur a terme avaluacions per determinar i corroborar que es compleixen els criteris demanats i que les mesures s’implementen correctament a l’empresa.