París, Nantes, Niça i Lió s’incorporen a les rutes regulars de l’aeroport d’Andorra-la Seu a partir del 2027

L’aeroport d’Andorra-la Seu passarà de dues a sis destinacions durant el 2027, amb la incorporació de París, Nantes, Niça i Lió a les connexions ja existents amb Madrid i Palma, i amb una aeronau de la companyia francesa Chalair basada permanentment a la infraestructura. «Avui és un gran dia per a Andorra i per al Pirineu perquè fem un salt endavant qualitatiu en les connexions aèries que fa un temps hauria estat molt difícil d’imaginar», ha manifestat el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, durant la presentació de l’adjudicació per al període 2027-2030, la qual començarà a desplegar-se a partir del gener.
En aquest sentit, Forné ha recordat que el concurs establia com a mínims sis freqüències setmanals durant tot l’any entre Madrid, Palma i París, com també disposar de 1.400 hores de vol anuals, una capacitat mínima de 48 places i una contribució pública que no podia superar els cinc milions d’euros anuals. «Volíem un projecte ben identificat i ben concret per a aquest aeroport. Vam dissenyar un concurs molt ambiciós», ha explicat el secretari d’Estat. Pel que fa a la licitació, s’han presentat dues ofertes, una de Chalair i una altra d’Andorra Connected, sent finalment la companyia francesa l’encarregada d’operar les connexions durant els pròxims quatre anys.
Palma comptarà amb dues freqüències setmanals, les quals passaran a tres durant l’hivern, mentre que Madrid incorporarà una tercera freqüència a partir de l’estiu
«Nosaltres, com a mínim, demanàvem connectar amb París, Palma i Madrid. A partir d’aquí, les rutes estaven obertes a les propostes dels licitadors», ha detallat Forné en ser qüestionat per l’origen de les tres destinacions que no formaven part dels mínims plantejats inicialment. Així, Chalair ha incorporat a la seva oferta Nantes durant la temporada d’hivern i Niça i Lió durant l’estiu: «De la base de mínims, hem pogut ampliar realment tres rutes més». Val a dir que, durant el 2027, una comissió formada pel Departament de Transports i la mateixa companyia farà el seguiment de les connexions i podrà fer alguns ajustos en les freqüències en funció de com evolucioni cadascuna.
Pel que fa a les rutes ‘convencionals’ (Madrid i Palma), l’operativa continuarà comptant amb elles, amb dues freqüències setmanals per a la segona, les quals passaran a tres durant l’hivern, i amb la capital espanyola incorporant una tercera freqüència a partir de l’estiu. Aquí cal sumar les dues freqüències setmanals durant tot l’any per a París. I sobres les noves, serà també durant els mesos d’estiu quan s’estrenaran Niça, amb dues freqüències setmanals, i Lió, amb una, mentre que Nantes disposarà de dues connexions setmanals durant la temporada d’hivern. «Les freqüències es podran ajustar o ampliar en funció de l’evolució de cada ruta», ha apuntat Forné , qui també ha indicat que els dies concrets encara estan pendents de definir-se.
Chalair disposarà permanentment d’un ATR 42 de 48 places a l’aeroport, mentre que en els períodes de més demanda podrà incorporar un ATR 72 amb més capacitat
«Tenir l’avió basat a la Seu és un canvi fonamental. Ens permet organitzar les rutes des del mateix aeroport, adaptant el servei a les necessitats del nostre territori i tenir una base per créixer», ha remarcat el secretari d’Estat sobre un dels principals canvis que introduirà la nova adjudicació, ja que Chalair disposarà permanentment d’un ATR 42 de 48 places a l’aeroport, mentre que en els períodes de més demanda podrà incorporar un ATR 72 amb més capacitat. A això se sumarà una aeronau de recanvi situada a unes dues hores de la infraestructura per poder respondre davant possibles incidències. Cal destacar que, a més, la companyia disposa d’un acord amb Air France, la qual cosa permet enllaçar els trajectes des de la Seu amb altres connexions i accedir al programa Flying Blue.
Altrament, Forné ha posat en relleu que «Chalair ha tingut una puntuació de més del 94% i, per tant, era difícil competir a nivell tècnic i a nivell econòmic», i, tot i que l’oferta se situa pròxima al màxim dels cinc milions d’euros previstos, sí que supera les hores de vol mínimes fixades en el plec, ja que a partir del segon any arribarà a les 1.670 hores davant de les 1.400 exigides. «Pel mateix preu farien més destinacions i més hores», ha resumit el secretari d’Estat, indicant també que «les inversions en combustible i en desgel estaran al 100% abans de final d’any, ens ho han confirmat». En aquest sentit, el subministrament de combustible a pressió i el sistema de desgel han de permetre donar servei a l’aeronau que quedarà basada a l’aeroport, mentre que el nou control aeri continua en procés de licitació: «Són gestions que no depenen exclusivament del Govern d’Andorra».
Preus i balanç
D’una manera més desglossada, trobem que els preus de sortida anunciats seran de 55 euros per trajecte a Palma, 67 euros a Madrid i 79 euros a París, amb taxes incloses. Després, hi haurà un màxim de 10 quilos d’equipatge de cabina i selecció gratuïta de seient, mentre que les tarifes de Nantes, Niça i Lió es publicaran quan s’obri la venda. Els bitllets es podran adquirir al web de Chalair, per telèfon, a través de les agències de viatges i als principals cercadors de vols. Altrament, i fent balanç de l’assolit fins ara, en aquests cinc anys s’han transportat un total de 52.278 passatgers, amb un total d’11.107 enguany. Madrid registra una ocupació mitjana del 55,8% i Palma, del 50%. Precisament, aquesta última va arribar al 78% durant el febrer, amb alguns vols complets, i a l’agost va situar-se en el 55%.
Lisboa
Finalment, i en ser qüestionat per la possible ruta aèria a Lisboa, Forné ha explicat que aquesta queda fora de l’esquema plantejat per al nou període: «Lisboa i Porto són destinacions que estan molt lluny. Com més lluny és la destinació, menys eficient és dins d’un concurs d’aquestes dimensions per temes de cost, de combustible i també de temps», situant així París pràcticament en el límit de distància assumible amb les aeronaus previstes. Tanmateix, el secretari d’Estat no ha descartat que aquestes connexions es puguin estudiar més endavant si les ocupacions evolucionen favorablement i es genera marge dins de l’adjudicació.