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  • L'associació reclama aturar el projecte i conservar el patrimoni natural. | Comú de la Massana
Sergi Gil Bosch
"Les muntanyes no són un producte"

APAPMA exigeix aturar la ‘disneyització’ de les muntanyes i carrega contra el futur mirador de l’Alt de la Capa

La protesta arriba després que la corporació decidís mantenir el projecte malgrat una petició amb 2.000 signatures per parar la construcció

L’Associació Protectora d’Animals, Plantes i Medi Ambient (APAPMA) ha carregat contra la construcció del futur mirador escènic de l’Alt de la Capa, tot reclamant que s’aturi la construcció i tornant a demanar una avaluació ambiental i econòmica integral del projecte. Així s’ha pronunciat l’ens a les xarxes socials davant la decisió final del Comú de la Massana de continuar amb el projecte, tot i les més 2.000 signatures d’una petició que demanava aturar-ne la construcció, per exigir que s’aturi la «disneyització» de les muntanyes.

Així, en una publicació a Instagram, l’associació ha recordat el risc de «convertir la muntanya en un aparador d’atraccions turístiques». «La muntanya no necessita més artificis per tenir valor. Ja en té. Construir a gran altitud pot tenir impactes sobre el paisatge, els sòls, la biodiversitat i l’equilibri natural d’espais que haurien de ser preservats amb molta més prudència», s’assegura a l’escrit.

La Massana tira endavant el mirador de l’Alt de la Capa malgrat les més de 2.000 ‘veus’ que reclamen frenar el projecte

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D’aquesta manera, APAPMA reclama que es faci una avaluació ambiental i econòmica i que es considerin alternatives menys invasives i activitats que puguin posar en valor la natura sense «transformar-la en un parc temàtic». Addicionalment, a la publicació critiquen que s’estan fent infraestructures, com aparadors, miradors i telefèrics, entre d’altres, més dirigides a la captació de públic que a la preservació del territori.

Afegeixen que, abans d’afegir noves infraestructures, cal determinar-ne la necessitat i l’impacte que poden arribar a tenir: «Cal preguntar-se si són realment necessàries, quin impacte tindran i quin model de país estem alimentant». «Preservar l’Alt de la Capa és defensar una idea senzilla: les muntanyes no són un producte. Són patrimoni natural de tots», han clos a les seves xarxes socials.

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