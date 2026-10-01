APAPMA exigeix aturar la ‘disneyització’ de les muntanyes i carrega contra el futur mirador de l’Alt de la Capa

L’Associació Protectora d’Animals, Plantes i Medi Ambient (APAPMA) ha carregat contra la construcció del futur mirador escènic de l’Alt de la Capa, tot reclamant que s’aturi la construcció i tornant a demanar una avaluació ambiental i econòmica integral del projecte. Així s’ha pronunciat l’ens a les xarxes socials davant la decisió final del Comú de la Massana de continuar amb el projecte, tot i les més 2.000 signatures d’una petició que demanava aturar-ne la construcció, per exigir que s’aturi la «disneyització» de les muntanyes.
Així, en una publicació a Instagram, l’associació ha recordat el risc de «convertir la muntanya en un aparador d’atraccions turístiques». «La muntanya no necessita més artificis per tenir valor. Ja en té. Construir a gran altitud pot tenir impactes sobre el paisatge, els sòls, la biodiversitat i l’equilibri natural d’espais que haurien de ser preservats amb molta més prudència», s’assegura a l’escrit.
D’aquesta manera, APAPMA reclama que es faci una avaluació ambiental i econòmica i que es considerin alternatives menys invasives i activitats que puguin posar en valor la natura sense «transformar-la en un parc temàtic». Addicionalment, a la publicació critiquen que s’estan fent infraestructures, com aparadors, miradors i telefèrics, entre d’altres, més dirigides a la captació de públic que a la preservació del territori.
Afegeixen que, abans d’afegir noves infraestructures, cal determinar-ne la necessitat i l’impacte que poden arribar a tenir: «Cal preguntar-se si són realment necessàries, quin impacte tindran i quin model de país estem alimentant». «Preservar l’Alt de la Capa és defensar una idea senzilla: les muntanyes no són un producte. Són patrimoni natural de tots», han clos a les seves xarxes socials.